Una nuova settimana con Il Paradiso delle signore è in arrivo. Le anticipazioni ci rivelano che tutti i dipendenti dell'atelier si daranno da fare per aiutare i cittadini sfollati colpiti dalla tragedia del Vajont. Sarà proprio in questo scenario che l'animo buono di molti personaggi uscirà per dare una mano ai bisognosi. Da Marcello a Salvo alla Contessa, tutti faranno del loro meglio in questa situazione così difficile. In mezzo a questo trambusto, la moglie di Tancredi partirà invece all'improvviso. Adelaide si ritroverà a chiedere aiuto ad Umberto: la Contessa non lo farà personalmente, ma si rivolgerà a Fiorenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 ottobre: Marcello e Salvo aiutano gli sfollati

Marcello e Salvo, da sempre due anime buone all'interno della soap, prepareranno i beni di prima necessità per sostenere le persone colpite dalla tragedia del Vajont. Don Saverio, il parroco della città, organizzerà una raccolta di vestiti e coperte da poter spedire. Piccoli gesti che potranno fare la differenza per le vittime del Vajont. Nonostante il suo carattere forte e di tanto in tanto anche senza scrupoli, Adelaide deciderà di unirsi ai gesti di solidarietà verso gli sfollati.

Entrando nel dettaglio, la Contessa deciderà di organizzare una raccolta fondi presso il Circolo, in modo tale da raccogliere più soldi possibili per sostenere la causa.

Di Sant'Erasmo saprà che di grande importanza potrebbe essere l'aiuto di Guarnieri nella raccolta fondi. Adelaide però, ancora furiosa per il tradimento subito, non avrà intenzione di presentarsi al cospetto del banchiere. Per tale ragione, la zia di Marco incaricherà Fiorenza di andare a parlare con Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata 11 ottobre: Matilde va via

Umberto non gradirà la richiesta di aiuto da parte di Fiorenza: Guarnieri riferirà a quest'ultima che se la Contessa vorrà avere il suo aiuto in questa causa, dovrà essere lei stessa a presentarsi davanti a lui e a parlarne a quattr'occhi. Il Comune di Milano organizzerà una campagna di sensibilizzazione per la tragedia del Vajont.

Roberto spronerà Conti affinché si candidi a partecipare creando uno slogan. Matilde, ormai spalla destra della Contessa Adelaide all'interno del Paradiso deciderà di partire. Non sarà ben chiaro dove la moglie di Tancredi abbia deciso di andare. Fatto sta che la cognata di Marco non avviserà nessuno riguardo alla data in cui intende far ritorno. Aspettando i nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, i telespettatori potranno riguardare le puntate già andate in onda attraverso il portale web di Rai Play.