La serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda televisiva dal lunedì al venerdì con tanti intrighi, amori e colpi di scena improvvisi.

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio in programmazione su Rai 1 il 9 novembre 2022 a partire dalle ore 16:05 circa, raccontano che il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si lascerà andare a una confessione del tutto inaspettata: svelerà al suo amico pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia) di essersi accorto di provare qualcosa per Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), moglie di Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 9/11: Adelaide apprende che Tancredi vuole boicottare Marco

Nella 43^ puntata stagionale dello sceneggiato, che verrà trasmessa mercoledì 9 novembre, Adelaide (Vanessa Gravina) verrà a conoscenza che Tancredi (Flavio Parenti) sta facendo di tutto per riuscire a boicottare il fratello Marco (Moisé Curia) e quindi per fargli perdere il lavoro. La contessa di Sant’Erasmo non perderà tempo per intervenire in difesa del nipote e si darà da fare per trovargli dei nuovi colloqui.

Intanto tra le veneri del grande magazzino milanese, Elvira (Clara Danese) si farà venire in mente un’idea per cercare di far riprendere Salvatore (Emanuel Caserio) disperato per la crisi con la moglie Anna (Giulia Vecchio) a seguito del ritorno inaspettato di Quinto (Cristiano Caccamo) nel capoluogo lombardo.

Purtroppo il giovane Amato non avrà affatto una buona reazione di fronte al tentativo della nuova commessa del Paradiso di risollevargli il morale, dato che le risponderà con un atteggiamento abbastanza brusco.

Ezio conta sul sostegno di Vittorio, Vito organizza una sorpresa per Maria

Nel contempo continueranno i dissapori tra Umberto (Roberto Farnesi) e Ezio (Massimo Poggio) a causa di un permesso concesso da Colombo alle operaie della ditta Palmieri: quest'ultimo, dopo essere stato umiliato dal commendatore Guarnieri, potrà comunque contare sul sostegno di Vittorio.

Successivamente Vito (Elia Tedesco), il nuovo contabile del Paradiso, non mollerà a presa sulla ricamatrice Maria (Chiara Russo), dato che le organizzerà una sorpresa con l’obiettivo di riuscire a fare breccia nel suo cuore.

Per finire Vittorio si confiderà con il pubblicitario e amico Roberto, rivelandogli di provare qualcosa nei confronti di Matilde.