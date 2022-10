La soap opera italiana Il Paradiso delle signore stupisce il pubblico ogni settimana. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 17 al 21 ottobre 2022, Salvatore Amato entrerà in crisi poiché sarà intimorito all'idea di ritrovarsi a gestire la caffetteria senza Marcello Barbieri. La stilista Flora Gentile Ravasi invece sarà parecchio arrabbiata, per un ordine importante che Matilde Frigerio di Sant’Erasmo commissionerà a Maria Puglisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 21/10: la relazione tra Ezio e Veronica riportata sul giornale

Negli episodi in onda su Rai Uno da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, Clara farà credere a Don Saverio di alloggiare a casa delle ragazze. La nuova Venere, in realtà, per merito di Alfredo troverà una sistemazione nel magazzino milanese. Gemma costringerà Clara a dirle dove dorme con l’intento di aiutarla. Don Saverio deciderà di far tornare al paese la nipote, quando saprà che gli ha detto una bugia. Irene si renderà protagonista di un gesto inatteso, dopo aver appreso il destino della collega. Per fortuna Clara dopo essere stata accolta a casa delle ragazze rimarrà a Milano. Alfredo coglierà l’occasione al volo per chiedere alla Venere di dargli una mano a conquistare Cipriani.

Nel contempo nel capoluogo lombardo metterà piede un uomo chiamato Vito Lamantia, che vorrà lavorare come contabile del circolo. Gloria invece tornerà a esercitare il suo ruolo di capocommessa al paradiso, mentre il suo ex marito Ezio chiederà aiuto ad Adelaide per annullare il suo matrimonio. L'uomo, però, avrà in mente una strategia per raggiungere il suo obiettivo.

Successivamente Vittorio dirà alle commesse di voler lanciare la posta del cuore, la nuova rubrica del Paradiso Market. I giornalisti approfitteranno della presentazione del libro di Stefania, per intervistare i genitori della scrittrice. Per merito dell’intervento di Marco, il signor Ezio e Gloria potranno rispondere alle tante domande il giorno seguente.

Colombo sarà deciso ad annunciare che lui e la madre di sua figlia non stanno più insieme. Il giornalista che intervisterà Ezio e Gloria verrà a conoscenza di una verità scottante da Veronica: Stefania chiederà aiuto a Marco per fermare i gossip, ma purtroppo per evitare lo scandalo servirà lo zampino di Adelaide. Nonostante l'intervento del giovane di Sant'Erasmo, la relazione tra Colombo e Veronica verrà riportata sul giornale.

Matilde rimane colpita da una lettera di Vittorio, Salvatore in crisi a causa di Marcello

Vittorio farà il possibile per riconquistare la fiducia di Matilde: quest’ultima rimarrà colpita da una lettera scritta dal direttore per lei. Non passerà molto, per assistere a una cena tra Conti e Frigerio di Sant’Erasmo.

A proposito di quest’ultima si rivolgerà a Maria, dopo aver appreso che la nipote di una baronessa che è socia del circolo sta cercando un abito per fare il suo debutto in società: questo incarico finirà per infastidire Flora. La stilista del paradiso parecchio furiosa inizierà a temere per la sua posizione, nell’istante in cui Matilde si complimenterà con Maria per il modello realizzato, che sarà molto gradito anche dalla baronessina Foppa.

Per concludere la contessa Adelaide inviterà Marcello a smettere di lavorare a la caffetteria, se vorrà entrare a far parte del mondo della finanza: a causa degli impegni professionali del suo amico e socio di lavoro, Salvatore si dispererà al pensiero di non poter contare più su di lui.