La soap opera italiana di successo Il Paradiso delle signore che fa compagnia al pubblico con la stagione daily 5 prosegue il suo consueto appuntamento su Rai Uno a partire dalle ore 16:05, e i colpi di scena continuano a non mancare. Gli spoiler riguardanti l’episodio che occuperà il piccolo schermo il 10 ottobre 2022, raccontano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non si fiderà della nuova protagonista Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 10/10: Gloria si presenta al circolo dopo essere uscita dal carcere

La ventunesima puntata dello sceneggiato campione in termini di ascolti e in onda su Rai Uno lunedì 10 ottobre e dalla durata di circa cinquanta minuti, si prepara a tenere con il fiato sospeso gli spettatori. Ci sarà un inizio scoppiettante, poiché Gloria (Lara Komar), dopo aver ottenuto la grazia, tornerà finalmente a casa. La capocommessa del grande magazzino milanese non appena uscirà dal carcere sarà felicissima di presentarsi subito al paradiso, accompagnata dall’ex marito Ezio (Massimo Poggio) e dalla figlia Stefania (Grace Ambrose). Il ritorno inaspettato di Moreau, che in sua assenza è stata sostituita dalla venere Irene (Francesca Del Fa), farà vivere una forte emozione a tutti i dipendenti del circolo.

Intanto Matilde spiazzerà senza ombra di dubbio la parente Adelaide (Vanessa Gravina), nell’istante in cui le dirà che potrebbe dare una possibilità al suo matrimonio con Tancredi (Flavio Parenti) qualora ci fosse il cambiamento che tanto desidera da parte dello stesso.

Don Saverio invita Clara a comportarsi meglio con Elide, il crollo di una diga sconvolge l’Italia

Nel contempo Vittorio parlerà proprio della new entry Matilde con il pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia). In particolare il direttore non riuscirà a nascondere all’amico i suoi dubbi sulla cognata del giovane Marco (Moisè Curia).

Ancora una volta a catturare l’attenzione del parroco del capoluogo lombardo Don Saverio (Andrea Lolli) sarà la nipote Clara (Elvira Camarrone). La donna ha rischiato di non lavorare più al Paradiso se non fosse per lui, dato che la inviterà a fare un gesto di distensione nei confronti della perpetua della canonica Elide. Nello specifico la fanciulla, se non modificherà il suo atteggiamento rischierà di fare i conti con delle conseguenze serie, dopo le numerose lamentele da parte della madre.

Per concludere una terribile notizia finirà per sconvolgere tutta l’Italia, poiché al telegiornale verrà resa nota la tragedia del Vajont, ovvero il crollo di una diga.