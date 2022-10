Prosegue il successo della serie televisiva Il Paradiso delle Signore e nel corso dell’episodio in programmazione il 7 novembre 2022, a partire dalle ore 16:05 circa, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, poiché inviterà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a unire le loro forze contro suo cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Il direttore lascerà la dark lady con l’amaro in bocca, visto che non vorrà aiutarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 7/11: Umberto e Tancredi contro l’articolo di Marco

Nella quarantunesima puntata della ficiton daily in onda su Rai 1 lunedì 7 novembre, l’articolo sulla tragedia del Vajont scritto da Marco (Moisé Curia), e pubblicato nella rivista de il paradiso, scatenerà la durissima reazione del fratello Tancredi (Flavio Parenti) e di Umberto. I due manifesteranno il proprio disappunto con un comunicato stampa. Per fortuna il giovane di Sant’Erasmo avrà dalla sua parte sia il direttore Vittorio che Roberto (Filippo Scarafia).

Nel contempo Maria (Chiara Russo) confezionerà il modello che dovrà presentare alla stilista Flora (Lucrezia Massari). La giovane ricamatrice si servirà dell’aiuto del capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi).

Vittorio rifiuta la proposta di Adelaide, Salvatore si sfoga con Marcello

Successivamente Ezio (Massimo Poggio) si troverà nuovamente in una bruttissima situazione e questa volta non sarà per la relazione intrapresa con Veronica (Valentina Bartolo). In particolare il signor Colombo verrà umiliato dal commendatore Umberto per aver accordato un permesso alle operaie della Palmieri senza essersi prima confrontato con lui.

Intanto Adelaide farà una proposta spiazzante a Vittorio; lo inviterà a stringere un’alleanza ai danni di Umberto. La contessa di Sant’Erasmo finirà per ricevere un netto rifiuto da parte del direttore Conti: non vorrà prendere nessuna posizione riguardo alla guerra in corso tra il commendatore e la dark lady. Per concludere non passerà di certo inosservato il malumore di Salvatore (Emanuel Caserio), dopo aver messo fine al suo matrimonio con la moglie Anna (Giulia Vecchio), e aver assistito a un faccia a faccia tra la stessa e Quinto (Cristiano Caccamo). Ad ascoltare il durissimo sfogo del giovane Amato sarà il fidato amico Marcello (Pietro Masotti).