Momento di confessioni tra Matilde e Vittorio nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 31 ottobre al 4 novembre. Un semplice rifiuto di ballare un valzer da parte di Matilde nei confronti di Vittorio, in realtà celerà un segreto della donna, che riguarderà probabilmente qualcosa di non tanto bello vissuto nel suo passato. Matilde riuscirà ad aprirsi con Vittorio e a raccontargli la sua verità.

Matilde fa una confessione inaspettata a Vittorio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Matilde farà una proposta a Vittorio: lanciare in negozio una linea di lingerie.

Per il direttore sarà una ghiotta occasione da non farsi sfuggire, così insieme a Matilde organizzerà un evento per promuovere questa nuova linea fatta principalmente di corsetti.

L'idea sarà quella di organizzare una serata a tema, ispirata al film Il Gattopardo. Non sarà una scelta fatta a caso, visto che il film spopolava proprio nell'anno in cui è ambientata la settima stagione del Paradiso, ovvero il 1963. La parte che vorranno riprendere Matilde e Vittorio sarà la celebre scena finale del ballo, che nel film dura 44 minuti.

Vittorio turbato dal gesto inaspettato di Matilde

Il programma allestito da Vittorio e Matilde sarà questo: proiezione del film al cinema e successivamente il ballo, in cui è previsto un valzer.

Per l'occasione le Veneri dovranno prendere lezioni di ballo e durante una di queste anche Vittorio inviterà a ballare Matilde, ma la donna rifiuterà. Conti ci rimarrà male e non capirà perché Matilde si mostra in un primo momento alla mano, poi improvvisamente diventa sfuggente.

Non troppo tardi, Matilde confesserà a Vittorio perché ha rifiutato di ballare con lui e a quanto pare il tutto parte da una sorta di trauma accaduto nel suo passato.

Maria ha un nuovo cavaliere per il ballo

Intanto il giorno del ballo si avvicina. Tutto lo staff del Paradiso sarà impegnato per questo evento speciale, ma a quanto pare non tutti potrebbero parteciparvi. Infatti Maria non riuscirà a prenderne parte a causa di un imprevisto. Quando Vito verrà a conoscenza della cosa, si presenterà subito da lei e si offrirà di essere il suo accompagnatore.

Infatti Vito è segretamente innamorato della giovane e solo Armando è a conoscenza della cosa. Il capo magazziniere, infatti, ha scovato nel portafoglio di Vito delle foto di Maria e il contabile, per forza di cose, ha dovuto svelargli il suo "segreto". Durante il momento fatto di confidenze, Vito rivelerà ad Armando anche il luogo e la data in cui è nato, e questi dettagli potrebbero dare una spiegazione in più rispetto all'amore che prova per Maria.

A ogni modo, la giovane sarta riuscirà a prendere parte al ballo, e con lei ci sarà anche Matilde, che farà il suo ingresso in sala con un abito elegantissimo. Ad accoglierla ci sarà proprio Vittorio e i due, finalmente, potranno concedersi un dolce valzer insieme.