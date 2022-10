Un matrimonio veramente breve quello tra Salvo Amato e Anna Imbriani. I due, infatti, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 novembre si diranno definitivamente addio.

Il ragazzo non vorrà essere d'ostacolo tra Anna e il suo marito ritrovato, Quinto. Sarà disperato, al punto che deciderà di fuggire via, lontano da tutto e tutti, e la destinazione sarà Londra, la città in cui vive sua sorella Tina.

La scelta di Salvo

La prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno quelle in cui Anna e Salvo di diranno definitivamente addio.

Proprio così, il giovane Amato non riuscirà più a pensare con leggerezza alle ultime vicende accadute nella sua vita: il primo marito di Anna, Quinto, non solo è ancora vivo, ma metterà nuovamente piede a Milano.

La situazione diventerà ingestibile, al punto che Salvo dirò addio ad Anna per sempre, permettendole di ricrearsi la sua felicità con Quinto e Irene, visto che non sa che il vero padre della bambina sia in realtà Massimo Riva. Ad ogni modo, Salvo farà una scelta dolorosa, ma secondo lui giusta, e l'unica cosa che potrà fare sarà sfogarsi con il suo caro amico Marcello.

Irene si scontra con Salvo

Le ragazze, intanto, cercheranno in tutti i modi di mostrare la loro vicinanza a Salvo, soprattutto a Elvira verrà in mente un'idea che potrebbe aiutarlo a superare questo triste momento.

Le intenzioni della ragazza saranno le migliori, ma Salvo non reagirà nel migliore dei modi, anzi, tratterà in malo modo Elvira.

Lo scontro con Salvo farà piombare la povera Venere nella tristezza più assoluta e a Irene non starà bene questa cosa, così andrà dal giovane Amato per chiarire la situazione e per fargli capire che c'è stato solo un malinteso.

Il gesto nei confronti di Elvira

Salvatore avrà troppe cose a cui pensare e sicuramente, almeno per il momento, stare a Milano non si rivelerà la soluzione migliore. Così, solo e sconsolato, deciderà di fuggire via, e di raggiungere la mamma Agnese e la sorella Tina a Londra.

Ovviamente però, durante la discussione con Irene, non ha fatto orecchie da mercante.

Così, prima di partire per Londra, si preoccuperà di preparare un pensiero speciale per Elvira, in maniera tale da risolvere il malinteso che c'è stato tra loro.

Sarà amore tra Salvo ed Elvira?

Non è detto che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Elvira e Salvo possano essere una nuova coppia. Infatti non è passata per niente inosservata l'alchimia che si è creata tra i due ragazzi, quando insieme hanno preso parte alle lezioni di ballo per vincere i biglietti per la crociera.

Se tra i due nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia, sarà solo il tempo a dirlo.