Le trame de Il Paradiso delle Signore sembrano essere sempre più complesse. Ancora grande importanza sarà prestata alla relazione tra Ezio e Veronica e alla loro richiesta di annullare le nozze tra Colombo e Gloria. Zanatta desidera profondamente sposare il padre di Stefania, che purtroppo risulta essere ancora sposato con Moreau. Le anticipazioni delle prossime puntate ci rivelano che Ezio e Veronica si rivolgeranno alla Contessa Adelaide, per riuscire a raggiungere il loro scopo. Purtroppo per loro però, le cose non andranno come previsto e Sacra Rota si esprimerà in maniera negativa riguardo al divorzio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate ottobre: Veronica aggredita verbalmente da alcune donne

Per Veronica sarà un colpo al cuore ricevere la notizia che la Sacra Rota non annullerà le nozze tra Ezio e Veronica. Inoltre, abitando nella stessa casa, sia Ezio che Zanatta saranno imputabili del reato di concubinato e potrebbero rischiare seriamente. Purtroppo per Veronica, ci saranno dei nuovi problemi. Zanatta infatti, dovrà fare i conti con l'aggressione di alcune donne bigotte, che si scaglieranno contro di lei proprio per la sua relazione con quello che agli occhi di tutti risulterà essere ancora un uomo sposato.

Anche per Gemma la situazione non sarà semplice da gestire, in quanto la ragazza verrà eccessivamente presa di mira dai giornalisti.

Involontariamente, Gloria rivelerà ad Ezio dell'aggressione a Veronica. Inoltre, la mamma di Stefania chiederà aiuto alle veneri, affinché proteggano Gemma da ulteriori pressioni da parte della stampa.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Colombo ascolta il consiglio di Don Saverio

Ovviamente, per tutti sarà una situazione difficile da gestire.

La stampa continuerà ad essere curiosa e a voler indagare sulla famiglia Colombo, mentre le persone non smetteranno di giudicare la convivenza tra Ezio e Veronica. Don Saverio avrà un suggerimento per aiutare la coppia a far calmare le acque. Lo zio di Clara Boscolo, consiglierà infatti ad Ezio e Veronica di andare a vivere in case separate.

Per Veronica, prendere questa decisione potrebbe essere ancora di più un colpo al cuore e un allontanarsi dall'idea di famiglia che avrebbe voluto formare con Colombo.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso, ci rivelano che Ezio accoglierà il suggerimento di Don Saverio e di fatto lascerà la casa in cui viveva con Zanatta. Il padre di Stefania deciderà di trasferirsi in una pensione. Sarà lo stesso Ezio a confidarsi con Gloria e a rivelare alla mamma di Stefania la sua decisione di lasciare casa propria per mettere a tacere la stampa.