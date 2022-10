Nella serata di domenica 6 novembre verranno trasmessi gli ultimi due episodi della seconda stagione di Mina Settembre. Le anticipazioni trapelate in rete e il video promozionale di quanto andrà in onda sul piccolo schermo, rivelano che Domenico e Gelsomina andranno insieme al matrimonio di Titti. Mimmo, pertanto, pianterà in asso Giulia e tornerà dall'ex fidanzata. Nel frattempo, Nunzia e Rosa saranno complici e Olga e nasconderanno a Mina le motivazioni che hanno spinto sua mamma ad andare via da casa.

Mina Settembre, trama finale: Domenico va alle nozze di Titti con Gelsomina e non con Giulia

Nelle recenti puntate di Mina Settembre Gelsomina aveva deciso di chiudere definitivamente con suo marito Claudio, avendo capito di provare ancora sentimenti per Domenico. Purtroppo, però, l'assistente sociale aveva scoperto che Mimmo stava frequentando la sua psicologa e aveva beccato il ginecologo con Giulia. Settembre, pertanto, aveva preferito non mettere i bastoni fra le ruote ai due fidanzati, vivendo da sola la sua vita. Nel finale di stagione, però, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Domenico e Gelsomina torneranno a fare coppia fissa. Le anticipazioni degli episodi conclusivi della seconda stagione rivelano che Mimmo e Mina andranno insieme alle nozze di Titti e, pertanto, Gambardella pianterà in asso Giulia e si recherà alla cerimonia con Settembre.

Mina Settembre, anticipazioni finale: Nunzia e Rosa sono complici di Olga

Nel frattempo, continuerà il mistero che ruota attorno alla sparizione di Olga. La mamma di Gelsomina, nelle recenti puntate, si era allontanata da casa facendo credere ai suoi cari di volere trascorrere del tempo in giro per il mondo in crociera. Purtroppo, però, nell'episodio andato in onda nella serata del 30 ottobre, l'assistente sociale aveva scoperto che sua madre era seduta a un bar con sua sorella e, quindi, nelle puntate del 6 novembre, ci sarà la resa dei conti a casa Settembre.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Olga rientrerà nel suo appartamento, ma Mina non crederà alla versione dell'anziana. A quel punto, Gelsomina chiederà chiarimenti a Nunzia (la badante di sua madre) e si rivolgerà anche a zia Rosa, che tenteranno di coprire Olga.

Mina Settembre, puntata finale: Gelsomina perde il lavoro e Domenico le sta accanto

Il rapporto fra Gelsomina e Domenico tornerà ad essere quello di un tempo e Mimmo si batterà per l'assistente sociale. Nell'ultima puntata di Mina Settembre, andata in onda il 30 ottobre, Mina aveva cercato la madre biologica di Viola, una ragazzina problematica. In quell'occasione, la figlia di Olga era andata contro le leggi, presentandosi a casa della donna. Purtroppo, nel finale di stagione, Gelsomina perderà il suo lavoro al consultorio e Gambardella tenterà, in ogni modo, di aiutarla. Anche Irene e Titti staranno vicine alla loro amica affranta dal momento di difficoltà.