Sono ancora vivide negli occhi dei telespettatori del Grande Fratello Vip 7 le immagini delle ultime ore di Marco Bellavia all'interno della casa più spiata d'Italia. L'ex volto di Bim Bum Bam ha lanciato un grido d'aiuto agli ex compagni di viaggio che non solo non è stato colto, ma anche deriso. Il malessere psichico è stato sottovalutato e anche criticato, tanto che l'atteggiamento di alcuni non è passato sottogamba. Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato con un televoto flash. L'argomento però non è ancora esaurito: Federica Panicucci a Mattino 5 ha annunciato che Marco parlerà di nuovo al GF Vip.

Marco pronto a tornare al GF Vip

L'uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip ha scatenato un vespaio: nessuno sui social ha tollerato il comportamento dei concorrenti, soprattutto di quelli che con fare sprezzante hanno preso in giro l'ex presentatore, il quale era in un evidente stato confusionale. La puntata del reality andata in onda lunedì 3 ottobre è stata quasi interamente dedicata a sviscerare l'argomento con tanto di punizioni e rimproveri che il pubblico ha richiesto e voluto fortemente. Ma a quanto pare non tutto ciò che doveva essere detto è stato detto.

Quando qualche concorrente ha chiesto ad Alfonso Signorini come stesse Marco, il conduttore ha affermato che non versava in buone condizioni, tanto da non essere presente in studio.

Adesso per Bellavia pare essere giunto il momento di dire la sua. Durante la puntata del 6 ottobre di Mattino 5, Federica Panicucci ha parlato del GF Vip lanciando un'anticipazione che i telespettatori attendevano. "Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip" ha detto la conduttrice, la quale però non ha specificato se l'ex concorrente si troverà in studio o si collegherà da casa sua, o se addirittura entrerà in casa per avere un confronto diretto con gli ex compagni di viaggio.

'Rivelazioni clamorose' nella puntata del GF Vip del 6 ottobre

Tanti i nodi da sciogliere ma, secondo la conduttrice del format mattutino di Canale 5, durante la diretta del GF Vip del 6 ottobre ci saranno delle "rivelazioni clamorose". Cosa dirà Marco agli inquilini della casa di Cinecittà? Non è ancora chiaro, ma nel frattempo un'altra vippona ha deciso di lasciare il reality.

Sara Manfuso si è sentita toccare nel vivo quando anche lei è stata rimproverata da Sonia Bruganelli per il modo in cui ha agito con Marco e così, desiderosa di poter riprendere in mano i temi che sono il filo rosso della sua vita, ha scelto di abbandonare.

Il reality è iniziato meno di un mese fa, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che un tema così delicato come quello della salute mentale diventasse protagonista di molte puntate. Anche stasera Signorini dovrà gestire con delicatezza un argomento spinosa da trattare.