Continuano le vicende dei personaggi de Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana in onda da lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Come riportano le anticipazioni rilasciate in rete, si preannunciano puntate ricche di colpi di scena. Nel dettaglio, nelle puntate dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, Marco sarà vittima delle macchinazioni di Umberto, ma quest'ultimo verrà ostacolato da Vittorio. Nel frattempo arriverà il momento delle rivelazioni sia per Anna che per Vito.

Nelle puntate della soap di Rai 1, in onda 31 ottobre al 4 novembre 2022, inizieranno a farsi sentire gli effetti del ritorno di Quinto nella vita di Anna e Salvatore. La notizia sconcertante accrescerà i timori del giovane barista, anche se la contabile cercherà in tutti i modi di rassicurarlo. Al Paradiso delle signore, intanto, Matilde e Vittorio si prepareranno a lanciare la linea di lingerie. Per promuovere i nuovi corsetti i due organizzeranno una festa di gala ispirata al film Il Gattopardo. L'evento entusiasmerà le Veneri, che per l'occasione inizieranno a prendere lezioni di valzer.

Nel frattempo Umberto architetterà un piano per ricattare Adelaide. Stavolta, però, l'uomo userà Marco per tenere in pugno la contessa. Armando, intanto, scoprirà che Vito ha una foto di Maria nel portafoglio.

Il cinico banchiere metterà in dubbio la legittimità delle fonti utilizzate dal giovane Di Sant'Erasmo per scrivere l'articolo incentrato sulla tragedia del Vajont. La contessa rimarrà spiazzata davanti alle insinuazioni di Guarnieri, tanto da decidere di celare la questione a Matilde. Alla fine, però, si vedrà costretta a metterla al corrente di quanto sta accadendo.

Quest'ultima, perciò, deciderà di lasciare il negozio. Tuttavia Vittorio riuscirà a fermarla mettendo i bastoni tra le ruote al suocero. Il direttore si confronterà con Landi e insieme decideranno di pubblicare l'articolo di Marco sul Paradiso Market. Lo scontro con Guarnieri sarà inevitabile. Nel frattempo, per superare il difficile momento, Anna proporrà a Salvatore di partire per una crociera. La situazione, tuttavia, si complicherà quando in caffetteria entrerà Quinto.

Dopo un iniziale rifiuto, Matilde accetterà di andare all'evento di gala con Vittorio. Nel frattempo Armando chiederà a Vito cosa stia nascondendo.

Secondo le anticipazioni, il giovane deciderà di confessare al capo magazziniere di essere segretamente innamorato di Maria, rivelando il luogo da cui proviene. Intanto Salvatore assisterà all'incontro tra la moglie Anna e il sopravvissuto Quinto. Sarà dopo averli visti insieme che il barista prenderà una decisione inaspettata. Nel corso della serata di gala organizzata al Paradiso delle signore, Matilde e Conti si concederanno un ballo.