Perché Uomini e donne non va in onda lunedì 31 ottobre su Canale 5? Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, subirà delle modifiche in occasione di queste giornate di festa legate al ponte di Ognissanti.

La programmazione Mediaset, infatti, sarà soggetta a stravolgimenti, soprattutto per quanto riguarda la fascia del primo pomeriggio e a farne le spese non sarà solo l'appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti, ma anche quello con il daytime di Amici 22.

Cambio programmazione Mediaset: perché Uomini e donne non va in onda il 31 ottobre

Il cambio programmazione Mediaset del 31 ottobre 2022 prevede lo stop in daytime di Uomini e donne. Alle 14:45 gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 per seguire la nuova puntata del programma che mescola le vicende dei tronisti a quelle dei protagonisti del trono over, resteranno profondamente delusi.

Pur non essendo una giornata di festa, Canale 5 ha scelto di modificare il palinsesto della fascia pomeridiana.

In occasione del ponte di Ognissanti, che prevede l'esodo di un nutrito gruppo di Italiani in partenza per queste giornate di festa, ecco che la programmazione della rete ammiraglia sarà soggetta a variazioni importanti.

Saltano Amici 22 e Uomini e donne nel palinsesto del 31 ottobre

Uomini e donne è uno di quei programmi che non andrà in onda lunedì 31 ottobre, ma non sarà l'unico a saltare la messa in onda.

Sempre nella giornata di lunedì pomeriggio non è prevista la messa in onda della soap opera spagnola Una Vita, mentre alle 13:40 è confermato un nuovo appuntamento inedito con Beautiful.

A seguire alle 16:10 non ci sarà spazio per il nuovo daytime con Amici 22: il talent show di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda domenica 30 ottobre con la settima puntata del pomeridiano, ma non andrà in onda lunedì 31 ottobre con la nuova puntata della striscia quotidiana incentrata sulle vicende degli allievi nella scuola.

Maria De Filippi si ferma con Uomini e donne, d'Urso in onda

Un cambio programmazione che potrebbe non rendere felici i fan di Uomini e donne e Amici 22, dato che lo stop sarà prorogato anche per la giornata del 1° novembre 2022.

Non sono previste variazioni, invece, per le altre trasmissioni che popolano il daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Lunedì 31 ottobre, infatti, è confermato l'appuntamento in diretta con Mattino 5 News, che sarà regolarmente trasmesso dalle 8:40.

A seguire ci sarà una nuova puntata di Forum condotto da Barbara Palombelli e nel tardo pomeriggio, dopo un film che sarà trasmesso dalle 14:10 alle 16:10, ci sarà spazio per il daytime del Grande Fratello Vip, una nuova puntata di Un altro domani e poi la linea passerà a Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.