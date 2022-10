Momenti di apprensione per Rosa Perrotta: l'ex tronista di Uomini e donne ha condiviso con i fan la paura vissuta per lo stato di Salute di Ethan, il figlio maggiore avuto da Pietro Tartaglione. Dopo una notte insonne per via della tosse incessante, che teneva sveglia anche il più piccolo Achille Mario, un altro elemento ha messo in agitazione la coppia di genitori. Rosa, nelle sue Instagram Story ha mostrato che Ethan si è riempito di bolle, che all'apparenza erano come delle enormi punture di zanzara. Dopo aver sentito il pediatra, Rosa ha deciso di portare al pronto soccorso il bimbo.

Poco fa, la partenopea ha informato i suoi follower che il piccolo è stato dimesso con una diagnosi che li ha tranquillizzati.

Paura per il piccolo Ethan

Rosa è solita condividere con chi la segue non solo immagini e consigli di moda e beauty ma anche i momenti di vita quotidiana, cosa per la quale l'ex tronista è molto apprezzata. E così è avvenuto anche questa mattina, quando la preoccupazione ha ceduto il posto alle immagini patinate a cui sono avvezzi gli utenti dei social. 'La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo', ha scritto Rosa a corredo di un selfie in cui si mostra stanca.

Perrotta ha informato i suoi fan, durante il weekend, del malessere da cui è stato colpito Ethan.

Il primogenito ha avuto la febbre alta e una tosse che non gli ha concesso di riposare, incidendo anche sul sonno di Achille che, nel frattempo, è infastidito dai dentini che stanno spuntando. Le cose sembravano andare per il meglio, visto che la febbre era scesa ma Rosa, da mamma attenta, si è accorta che sulle mani del bimbo comparivano delle bolle rosse e gonfie.

Controllando il corpo del bimbo, Rosa si è resa conto che le bolle erano diffuse anche sulle gambe e sulla schiena. Insomma, la situazione non appariva delle più rosee.

La diagnosi dei medici

Rosa ha immediatamente contattato il pediatra che ha consigliato di recarsi d'urgenza in ospedale. E così Rosa ha fatto, tanto che anche Pietro ha condiviso una Instagram Story in cui viene mostrato l'ingresso al pronto soccorso.

Poca fa, Rosa è tornata ad aggiornare i fan sullo stato di salute del piccolo, affermando che Ethan è stato dimesso con una diagnosi di orticaria. I medici le hanno spiegato, tranquillizzandola, che può verificarsi uno sfogo del genere dopo una febbre alta o un'infezione, soprattutto in bambini così piccoli.

Con la cura che i medici hanno prescritto, il problema dovrebbe rientrare la più presto. Insomma, lo spavento che Rosa e Pietro si sono presi sarà presto un brutto ricordo, ma l'ex tronista ha voluto ringraziare tutti i suoi follower che hanno preso a cuore la situazione di Ethan inviando messaggio di supporto e consigli.