Nel corso della quinta puntata del GFVip7, Giovanni Ciacci è finito al centro delle polemiche per i commenti al vetriolo su Marco Bellavia. Dopo essere finito in un televoto-flash (provvedimento preso dagli autori), il costumista è stato eliminato. Su Twitter, molti utenti hanno esultato per l'uscita dal gioco di Ciacci: tra questi c'è stata anche Simona Ventura.

I presunti motivi dell'astio

Su Twitter, Simona Ventura ha scritto: "Ciacci si è fatto riconoscere".

Ciacci si è’ fatto riconoscere . #GrandeFratelloVip — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 3, 2022

Ovviamente, le parole della conduttrice non son passate inosservate.

L'astio tra i due potrebbe essere legato ad alcuni screzi avuti in passato. In un'intervista del 2017, rilasciata da Giovanni al settimanale Mio si legge: "Simona chi? Non ci ho litigato, ma non so di chi parli". Il costumista toscano in quell'occasione aveva sostenuto di conoscere la "vecchia Simona" che conduceva Quelli che il calcio, ma non la nuova: "Adesso non so chi sia, troppo idratata per i miei gusti". Al contrario, Ciacci espresse un commento positivo su Mara Venier elogiando il suo look. Per chi non lo sapesse, tra Venier e Ventura non scorreva buon sangue all'epoca: Mara è impegnata con Nicola Carraro mentre Simona aveva una storia con Gerò Carraro, figlio di Nicola.

La rivalità del duo Ciacci-Ventura sarebbe nata anche per una questione di palinsesti

Nel 2019, il duo Ciacci-Ventura condusse un evento a Sharm El Sheik ma si trattò di una breve tregua. Nello stesso anno, tra i due ci fu uno scambio di battute poco simpatico.

La conduttrice era stata ospite a Detto Fatto per promuovere l'esordio di The Voice of Italy in onda su Rai2.

Ventura disse al costumista: "Giovanni dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai The Voice". Alle parole di Simona, il diretto interessato decise di non replicare. In quel periodo, però, Giovanni era opinionista nei salotti di Barbara d'Urso.

A questo punto non è escluso che tra i due possa essere nata una sorta di antipatia per esigenze di palinsesto.

La reazione del web

Dopo essere stato eliminato dal GFVip7, Giovanni Ciacci non ha rilasciato dichiarazioni. Al momento non è arrivata alcuna replica alla frecciatina ricevuta da Simona Ventura.

Tuttavia, su Twitter moltissimi utenti hanno commentato le parole della conduttrice: "Ciacci è sempre stato così". Un utente ha ironizzato commentando con un arco e delle frecce. Un altro utente ha affermato: "Boom". Stando al pensiero di un telespettatore, Giovanni Ciacci avrebbe fatto cadere la sua maschera all'interno della Casa di Cinecittà. In risposta alle parole di Ventura, è arrivata anche la stoccata di Elisa D'Ospina: "Le persone si rivelano prima o poi".