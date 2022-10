Si avvicina la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti con Lino Guanciale. Il gran finale della Serie TV andrà in onda martedì 1 novembre, per un cambio di programmazione di Rai 1, sempre in prima serata. Nei due episodi in programma, verranno a galla i segreti inconfessabili dei superstiti, ma non solo.

L'equipaggio sarà allo stremo delle forze e l'istinto di sopravvivenza porterà ognuno a varcare i propri limiti, con conseguenze estreme.

Insomma, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese per il finale di questa prima stagione, che potrebbe avere un seguito, anche se al momento non c'è stata alcuna conferma in merito.

Il finale di Sopravvissuti su Rai 1 in onda martedì 1 novembre

L'ultima puntata di Sopravvissuti, con protagonista Lino Guanciale, non andrà in onda come di consueto il lunedì sera. A causa di un cambio di programmazione, infatti, gli episodi conclusivi della serie tv (l'undicesimo e il dodicesimo, per la precisione) verranno trasmessi, sempre su Rai 1, martedì 1 novembre 2022.

Questa prima stagione non ha ottenuto il successo sperato, nonostante la trama davvero interessante e le recensioni positive dei telespettatori sui social. Ogni puntata ha infatti registrato uno share che ha toccato punte del 15%, ovvero circa tre milioni di spettatori.

Cosa succederà nel finale a Luca e agli altri naufraghi scampati al terribile naufragio dell'Arianna?

Anticipazioni finale di Sopravvissuti: verità inconfessabili vengono a galla

Il primo episodio dell'ultima puntata di Sopravvissuti, l'undicesimo, si intitola Fantasmi: le anticipazioni svelano che i naufraghi saranno in estrema ansia, in quanto non sanno ancora chi sia il loro assalitore. Forse, l'unica soluzione è quella di stare nascosti nella speranza di non essere trovati.

Nino, con l'intento di salvare i suoi compagni, finisce per mettersi in grossi guai mentre Sylvie e le sue figlie si rifugiano dai nonni.

Continuando con le anticipazioni di Sopravvissuti, si passerà all'ultimo episodio di questa stagione (il dodicesimo), Espiazione: ormai il cerchio si sta stringendo sempre di più intorno ai naufraghi, che stanno perdendo progressivamente lucidità.

Ognuno cerca come può di mantenere al sicuro i propri segreti, ma come sarà possibile farlo in questo clima di alta tensione? Ne va della loro credibilità e del loro stesso esistere.

Sui resti dell'Arianna tutti sono allo stremo delle forze, e a governare i corpi e soprattutto le anime è l'istinto di sopravvivenza, feroce e indispensabile nello stesso tempo. In questo surreale clima, ogni naufrago sarà chiamato a fare i conti con sè stesso e a sfidare i propri e gli altrui limiti.