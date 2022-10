L'appuntamento con Sopravvissuti, la nuova fiction che vede protagonista Lino Guanciale su Rai 1, è in programma per lunedì 10 ottobre in prime time.

Le anticipazioni della serie rivelano che saranno trasmessi due nuovi episodi in prima visione assoluta, i quali si preannunciano densi di colpi di scena.

Nino, ad esempio, continuerà a fare i conti con i fantasmi del passato che non gli daranno scampo e continueranno ad ossessionarlo.

Adele affronta sua sorella: anticipazioni Sopravvissuti seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Sopravvissuti in onda lunedì 10 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Alla deriva", dopo aver affrontato la tempesta i vari superstiti dovranno riparare una falla e ciò comporterà non pochi sforzi.

Come se non bastasse tra di loro cominceranno a nascere anche le prime tensioni e i primi scontri che renderanno il clima particolarmente acceso e infuocato.

Nel presente, invece, il ritorno alla normalità dei vari sopravvissuti continuerà ad apparire alquanto difficile.

Lea, ad esempio, rivedrà di nuovo sua sorella Adele e tra le due riemergeranno le vecchie incomprensioni di una volta che le porteranno sul piede di guerra, l'una contro l'altra.

Nino affronta i fantasmi del passato: anticipazioni Sopravvissuti seconda puntata

Gli spoiler di questa seconda puntata della fiction con Lino Guanciale rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Nino, il quale dovrà fare i conti con i mostri del passato e in questo momento così difficile solo Luca riuscirà a stargli accanto e a dargli il supporto che merita.

E poi ancora, a seguire andrà in onda il secondo episodio di questa seconda puntata di Sopravvissuti, dal titolo "Stranieri".

Le anticipazioni della fiction rivelano che il gruppo di superstiti si ritroverà a salvare una donna che sostiene di non ricordare nulla di quello che le è successo.

Anita in caduta libera: anticipazioni Sopravvissuti seconda puntata 10 ottobre

La presenza di questa "nuova arrivata" a bordo, però, non farà altro che aumentare ancora di più le tensioni e i dissidi tra i vari sopravvissuti, sempre più sul piede di guerra.

Tornando al presente, invece, le anticipazioni di questa seconda puntata di Sopravvissuti in onda il 10 ottobre in prime time su Rai 1, rivelano che Anita si ritroverà sempre più in caduta libera e ormai è ad un passo dalla sospensione.

Intanto, i vari sopravvissuti cercheranno ancora una volta in maniera piuttosto faticosa, di riprendersi in mano le redini delle loro vite, ma la sfida non sarà affatto facile e dovranno lottare e faticare più del dovuto per tornare alla normalità di sempre. Ci riusciranno? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.