Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Sopravvissuti, nella quarta puntata che andrà in onda lunedì 24 ottobre in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo quarto appuntamento, tutti i protagonisti sopravvissuti al naufragio dell'Arianna si troveranno in pericolo di vita e subiranno diverse minacce e tanti insulti. I superstiti inizieranno a sospettare l'uno dell'altro, ma alla fine le colpe ricadranno su Anita e Lea. Quest'ultima, però, non ci sta e quindi vorrà scappare via da Genova con sua sorella per mettere un punto definitivo al naufragio dell'Arianna.

Le due donne, però, verranno sconvolte da un evento e non lasceranno più la città.

Lea e la sua gemella vorranno andare via da Genova

Nelle quarta puntata di lunedì 24 ottobre, i sopravvissuti al naufragio si ritroveranno a dover affrontare gli insulti e le minacce di persone al momento anonime. Infatti, i protagonisti troveranno sui muri delle loro case delle frasi molto violente che provocheranno delle tensioni tra di loro in quanto si accuseranno a vicenda.

In particolare, i sopravvissuti inizieranno a sospettare l'uno dell'altro e si domanderanno chi possa essere stato a fare un cosa del genere. Alla fine tutti i sospetti ricadranno su Anita e Lea. Quest'ultima, però, non accetterà di essere trattata in questo modo dagli altri protagonisti e così prenderà la decisione di scappare da Genova insieme alla sua gemella.

Il piano delle due, una volta lasciata la città ligure, sarà quello di rifarsi una vita altrove e mettere un punto definitivo al naufragio dell'Arianna. Purtroppo, per Anita e la sua gemella gli imprevisti saranno dietro l'angolo e, a causa di un episodio che le sconvolgerà, decideranno di non fuggire più e resteranno in città.

I sopravvissuti saranno in pericolo di vita

Nell'ottavo episodio della quarta puntata, i telespettatori avranno modo di scoprire che sull'Arianna, Armando aveva fatto la proposta di matrimonio a Lea.

Intanto, i superstiti al naufragio, nel presente, capiranno di essere in pericolo di vita. Allo stesso tempo, dalle indagini delle polizia uscirà fuori che Armando non è morto durante la tempesta.

Proprio per questo motivo, Anita deciderà di andare da Luca per un confronto su questa situazione. La poliziotta deciderà di non andare via dall'abitazione dell'uomo finché lui non gli chiarirà tutti i suoi dubbi su questa vicenda.

Quindi a causa dell'insistenza di Anita, Luce deciderà di spiegare la sua versione sulla morte di Armando. Nonostante ciò, la poliziotta avrà molti dubbi su questa storia, mentre Sylvie rimarrà sconvolta.