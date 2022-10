Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara previste da novembre 2022 su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Zuleyha deciderà di uscire allo scoperto con Yilmaz e prenderà la decisione di confessargli la verità sul piccolo Adnan.

Tuttavia, un evento del tutto inaspettato e a tratti drammatico, finirà per stravolgere i piani della donna che, di punto in bianco, si ritroverà costretta a dover rivalutare il suo rapporto con Demir e, soprattutto, quello con Yilmaz.

Zuleyha scrive una lettera ad Yilmaz: anticipazioni Terra Amara novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste a partire dal 14 novembre in poi su Canale 5, rivelano che tra Yilmaz e Mujgan si verrà a instaurare un rapporto del tutto speciale. Il feeling tra i due sarà innegabile, tanto che Zuleyha, dopo averli visti insieme in perfetta sintonia, comincerà a pensare di aver perso per sempre l'amore della sua vita. La donna, però, deciderà di non arrendersi e soprattutto prenderà una decisione importante, riguardante anche il piccolo Adnan. Sì, perché in queste nuove puntate della soap opera, Zuleyha si convincerà del fatto che Yilmaz debba sapere di essere il vero padre del bambino.

Demir e Adnan in pericolo di vita: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha chiederà a Sabahattin di consegnare una lettera ad Yilmaz, dove finalmente gli confessa la verità sul bambino. La missiva, però, non arriverà mai nelle mani del diretto interessato, perché si verificherà un colpo di scena del tutto inaspettato.

Un incidente stradale costringerà Demir in fin di vita e metterà in pericolo anche la vita dello stesso Adnan, che in quel momento si trovava assieme a suo "padre". La situazione sarà a dir poco allarmante per Zuleyha che, nel giro di pochi minuti, vedrà la sua vita completamente stravolta.

Demir salva la vita ad Adnan: anticipazioni Terra Amara

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui il quadro clinico di Adnan apparirà fortemente preoccupante e Demir si sottoporrà ad un intervento per salvare la vita al bambino. Le anticipazioni di Terra Amara del mese di novembre rivelano che Zuleyha resterà colpita dal gesto d'amore che Demir ha fatto nei confronti di suo figlio e, sopraffatta dai sensi di colpa, deciderà di restare al suo fianco. La donna non se la sentirà più di abbandonare suo marito dopo che ha subito ben due interventi per salvare la vita ad Adnan. Di conseguenza, Zuleyha deciderà di farsi restituire la lettera che aveva scritto per Yilmaz.

L'addio tra Yilmaz e Zuleyha nelle nuove puntate di Terra Amara

Intanto, però, Yilmaz si renderà conto di provare dei sentimenti sempre più forti nei confronti della dottoressa Mujgan, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Eppure, prima di gettarsi a capofitto in questa storia d'amore, Yilmaz deciderà di avere un nuovo confronto con Zuleyha. Il breve incontro tra i due segnerà definitivamente la fine della loro relazione e del loro amore: questa volta, infatti, decideranno di dirsi addio.