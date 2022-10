C'è grande attesa per il ritorno di Terra Amara su Canale 5. Le puntate della soap turca riprenderanno la loro programmazione sul piccolo schermo, a partire da lunedì 18 novembre. Le anticipazioni rivelano che, Yilmaz scoprirà che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir, per salvargli la vita e, a quel punto, Akkaya sarà furioso e si recherà alla tenuta degli Yaman, per sparare a Hunkar. Purtroppo, però, Fekeli farà da scudo e verrà colpito dal suo figlioccio.

Terra Amara, trame turche: Yilmaz scopre che Hunkar ha ricattato Zuleyha

Yilmaz e Zuleyha hanno dovuto rinunciare al loro amore, perché Altun era stata ricattata da Hunkar.

Nei primi episodi di Terra Amara, la giovane di Istanbul aveva preferito ricominciare una vita accanto a Demir, per salvare la condanna a morte di Akkaya. Yilmaz non era mai venuto a sapere del nobile gesto fatto dalla sua amata, perché la mamma di Adnan era stata minacciata da suo marito e da sua suocera. Inoltre, Zuleyha aveva provato a scrivere delle lettere ad Akkaya, ma Gulten non aveva mai recapitato le missive al giovane di Istanbul. Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che, nei prossimi episodi, ci sarà un colpo di scena, perché Yilmaz scoprirà che Hunkar ha costretto Zuleyha a sposare Demir e, pertanto, Akkaya sarà furioso.

Terra Amara, prossime puntate: Yilmaz vuole uccidere Hunkar

Nel dettaglio, subito dopo avere sposato Müjgan, Yilmaz verrà a sapere, con estremo sgomento, che Zuleyha ha dovuto rinunciare alla loro storia d'amore, per salvarlo dalla condanna a morte, quando era rinchiuso nel carcere di Istanbul. Pertanto, Akkaya scoprirà che Altun è stata costretta da Hunkar, a sposare Demir, nonostante non fosse innamorata di lui.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che il figlioccio di Fekeli sarà in preda alla collera e correrà alla tenuta della famiglia Yaman, per uccidere la suocera di Zuleyha.

Terra Amara, prossimi episodi: Yilmaz spara a Fekeli

Nelle recenti puntate di Terra Amara, Fekeli ha fatto di tutto per non fare scoppiare una faida fra i due rivali in amore e ha cercato, in ogni modo, di tenere Yilmaz e Demir, lontani.

Purtroppo, Akkaya sarà talmente adirato con Hunkar, da non riuscire a fare a meno di pensare a vendicarsi per quello che la signora Yaman ha fatto alle sue spalle. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Yilmaz prenderà in mano l'arma da fuoco e premerà il grilletto. A quel punto, accadrà un colpo di scena, perché Fekeli si metterà in mezzo e farà da scudo, con il suo corpo, per salvare la vita a Hunkar. Pertanto, il patrigno di Akkaya verrà colpito e ferito gravemente. Ali Rahmet verrà portato d'urgenza in ospedale e i medici faranno di tutto per salvargli la vita.