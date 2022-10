Si è appena conclusa una nuova registrazione di U&D, la seconda di questa settimana. Martedì 25 ottobre, infatti, il cast de dating-show si è ritrovato per aggiornare pubblico e curiosi su quello che è accaduto nelle ultime 24 ore, ovvero da quando hanno partecipato all'ultima puntata. Ida e Riccardo si sono confrontati dopo le accuse e le lacrime del giorno prima, ma il cavaliere sembra aver adocchiato una nuova "preda": l'ex tronista Antonella Perini, new entry nel parterre femminile, ha attirato l'attenzione sia di Guarnieri che di Armando Incarnato.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Oggi, martedì 25 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per aggiornare fan e curiosi su quello che è successo in studio nelle scorse ore.

Dame e cavalieri si sono ritrovati a 24 ore di distanza dall'ennesimo "putiferio" scoppiato agli Elios tra Ida e Riccardo: la dama si è messa a piangere quando ha saputo che l'ex stava risentendo Gloria, ed è corsa dietro le quinte in preda ad un vero e proprio attacco di gelosia.

Guarnieri, però, non è andato dietro a Platano, anzi si è guardato intorno ed ha notato una nuova dama molto bella che il pubblico del dating-show conosce già.

Gli spoiler delle ultime riprese del format di Maria De Filippi, infatti, fanno sapere che il pugliese ha "puntato" Antonella Perini, tronista nel 2007 e oggi affascinante new entry nel parterre femminile del Trono Over.

Reazioni e tensioni tra i veterani di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 24 ottobre, Antonella ha accettato di ballare sia con Riccardo che con Armando, entrambi colpiti dalla bellezza e dallo charme della nuova dama del parterre.

Guarnieri, però, in queste ore ha dovuto fare i conti anche con la scenata di gelosia di Ida; sebbene stia frequentando Alessandro da settimane, la bresciana non accetta che il suo ex volti pagina e lo accusa di volerla fare soffrire.

In tanti pensano che tra quelli che i fan hanno ribattezzato "idardi" ci sia ancora qualcosa, probabilmente un amore mai finito veramente, ma i due continuano a litigare e a scontrarsi senza arrivare a nulla di concreto.

Anche se è uscito e ha baciato Roberta e ora ha notato l'ex tronista Perini, il cavaliere pugliese non riesce a costruire nulla con le altre donne del cast, e secondo molti il motivo sarebbe la presenza di Ida in studio e forse anche nel suo cuore.

Colpi di scena tra i senior di U&D

Ida, Alessandro Roberta e Riccardo, dunque, sono i protagonisti indiscussi di questo periodo: Di Padua non perde mai l'occasione per punzecchiare sia Vicinanza che Platano, tant'è che in una recente registrazione è stato mandato in onda un video in cui lei e Guarnieri sparlavano della "coppia" formata dai rispettivi ex.

L'arrivo di Antonella, però, potrebbe innescare nuove dinamiche nel Trono Over, intrecci nei quali potrebbe inserirsi anche il super single Armando (a "secco" di frequentazioni o storie d'amore da tantissimo tempo).

Oggi, comunque, Ida ha ribadito di voler proseguire con Alessandro, ma non sono mancate le liti sia con Riccardo che con Roberta: il tarantino ha lasciato momentaneamente lo studio e poi è rientrato su richiesta di Maria De Filippi.

Se il 24 ottobre si è parlato esclusivamente di Federico Nicotera e della sua controversa conoscenza con Carola, oggi Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico di U&D anche sul percorso degli altri tre tronisti di quest'anno.

Federica sembra molto vicina a Federico (anche se ci litiga spesso perché hanno entrambi un carattere molto forte), Lavinia si divide tra Alessio e Francesco, Federico Dainese è indeciso tra più corteggiatrici.