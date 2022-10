Sabato 8 ottobre 2022 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che Riccardo abbia raccontato la serata trascorsa insieme a Roberta e di un bacio passionale che li ha piacevolmente travolti. Di Padua però ha chiarito quanto accaduto, specificando di non avere alcuna intenzione di rivedere Guarnieri e successivamente si è intromessa nella conversazione tra Ida e Alessandro facendo infuriare la ex di Riccardo. Biagio e Caterina hanno invece raccontato delle loro nozze e successivamente hanno chiesto più volte a Riccardo se fosse ancora preso da Ida.

Guarnieri ha pianto molto durante la registrazione. Sarà davvero ancora innamorato della dama?

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si sono baciati

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta sabato 8 ottobre 2022, Riccardo ha ammesso al pubblico presente in studio di aver trascorso del tempo con Roberta e di averla anche baciata. Nonostante ciò però, i due hanno specificato che quanto accaduto non avrà un proseguo e che non intendono frequentarsi.

Buoni propositi invece per Ida e Alessandro: i due continuano a vedersi al di fuori dello studio di Canale 5. Mentre Platano raccontava del suo rapporto con il cavaliere del trovo Over, Roberta si è intromessa ed è iniziata una forte lite tra lei e la ex di Riccardo.

Le due donne sono finite faccia a faccia mentre Tina ha attaccato pesantemente la giovane Di Padua per essersi comportata male nei confronti di Ida.

U&D, registrazione dell'8/10: Tina si scatena contro Roberta e difende Ida

Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta sabato 8 ottobre 2022, rivelano che Gianni e Armando hanno cercato in tutti i modi di placare il nervosismo di Ida spendendo delle bellissime parole a favore del rapporto tra la Platano e Riccardo.

Emozionato per il sostegno dei due uomini, Riccardo ha abbracciato la sua ex che nel frattempo è stata difesa anche da Tina. Quest'ultima ha accusato pesantemente Roberta per essersi messa in mezzo nella storia d'amore tra Ida e Guarnieri.

Successivamente Maria De Filippi ha fatto entrare due ospiti. Si tratta di Biagio e Caterina che hanno colto l'occasione di parlare del loro matrimonio.

Inoltre l'ex cavaliere napoletano ha chiesto a Riccardo se fosse ancora innamorato della sua ex fidanzata. Riccardo ha tentennato più volte e in lacrime ha risposto di no.

Per Ida non è mancato l'affetto del pubblico in studio, in particolare modo Federica che non ha perso l'occasione di incoraggiare la dama del Trono Over, esortandola a seguire il suo cuore.