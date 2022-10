La puntata di U&D che è stata registrata il 30 settembre, ha regalato un inaspettato colpo di scena ai telespettatori. Le anticipazioni che stanno facendo il giro della rete da qualche ora, fanno sapere che Alessandro Vicinanza ha ammesso di essere ancora innamorato di Ida Platano. Come racconta Deianira Marzano sui social network, la dama e il cavaliere sono usciti a cena insieme dopo le riprese: un fan li ha fotografati di nascosto in un locale della capitale mentre parlavano.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

Si sta facendo ancora un gran parlare di quello che è successo negli studi di U&D il 30 settembre, quando è stata registrata una nuova puntata.

Chi era presente agli Elios, infatti, ha raccontato che gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato a Roberta ed Alessandro. La dama ha manifestato delle forti perplessità sull'interesse del napoletano nei suoi confronti, anzi ha azzardato ad ipotizzare che lui possa essere ancora preso di Ida.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger Pugnaloni venerdì pomeriggio, fanno sapere che, messo alle strette, il cavaliere ha ammesso di essere innamorato della parrucchiera bresciana e di essere pronto a ricominciare da zero con lei.

Platano ha tentennato un po' prima di accettare di fare un'uscita col suo ex, quello col quale si è scambiata un bacio qualche settimana fa all'inizio dell'edizione 2022/2023.

I risvolti nella storia tra i protagonisti di U&D Over

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della seconda registrazione settimanale di U&D (prevista per sabato 1° ottobre), ci ha pensato Deianira Marzano ad aggiornare i fan su quello che è accaduto dopo le riprese del 30 settembre.

Come documenta una foto che l'influencer ha postato su Instagram questa mattina, Ida e Alessandro si sono visti dopo la puntata di venerdì.

"Erano a cena insieme", ha fatto sapere la napoletana riportando una segnalazione che una fan le fatto arrivare tramite i social network.

Nello scatto in questione, si vedono Platano e Vicinanza seduto al tavolo di un ristorante uno di fronte all'altro: è probabile che i due si stessero confrontando su quello che era successo poche ore prima negli studi Elios, ovvero quando lui ha spiazzato tutti dicendo di essere ancora innamorato della sua ex.

Se la parrucchiera deciderà di dare un'altra possibilità al cavaliere col quale si è frequentata la scorsa primavera, lo si saprà con certezza solamente nei prossimi giorni, quando trapeleranno gli spoiler delle nuove registrazioni del dating-show.

L'assenza di Riccardo a U&D

Ricapitolando, il 30 settembre è stata registrata una puntata di U&D in cui Roberta ha messo alle strette Alessandro riuscendo a fargli ammettere che prova ancora qualcosa per Ida.

Non sono trapelate anticipazioni sulle reazioni che hanno avuto i protagonisti del Trono Over a quest'ennesimo cambio di rotta di Vicinanza, anche se il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che a questo colpo di scena non ha assistito un personaggio che da anni è al centro delle dinamiche della trasmissione.

Alle riprese di venerdì pomeriggio, infatti, non ha partecipato Riccardo Guarnieri, che dunque era assente non si sa ancora per quale motivo.

La bella Platano, dunque, ora dovrà decidere se tornare a frequentare l'ex Alessandro oppure se voltare pagina col passato (come ha già fatto quando ha chiuso definitivamente con il pugliese poche settimane fa) e guardare avanti e a nuove conoscenze, come quella che aveva iniziato col signor Claudio prima che il napoletano la spiazzasse dichiarandole amore davanti a tutto il pubblico presente in studio.