Ieri, martedì 25 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Protagonisti delle riprese sono stati ancora una volta Ida e Riccardo: il cavaliere si è detto demotivato e ammette di restare nel programma solo per rispetto a Maria De Filippi. La dama punzecchia l'ex fidanzato dandogli dell'egoista e non lo difende quando ha una discussione con Alessandro: questo spinge Guarnieri ad abbandonare temporaneamente lo studio, dove rientrerà solo su richiesta della presentatrice.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Non accenna a placarsi l'astio tra due personaggi chiacchieratissimi del Trono Over di U&D.

Anche nel corso della puntata che è stata registrata il 25 ottobre, Ida e Riccardo si sono scontrati più volte sempre sulle stesse questioni: il cavaliere si innervosisce quando l'ex fidanzata non lo difende dalle critiche altrui, in questo caso da quelle che Alessandro gli ha rivolto durante una discussione.

Stufo di sentirsi nel mirino di molti colleghi di parterre, Guarnieri ha lasciato lo studio e si è rifugiato dietro le quinte.

Ancora una volta, però, è stata Maria De Filippi a richiamare il pugliese e a convincerlo a restare al proprio posto.

La sensazione che hanno avuto le persone del pubblico, però, è che l'uomo è demotivato e stanco, a differenza di Platano che guadagna sempre maggiore sicurezza settimana dopo settimana.

I consigli della conduttrice di U&D

La presentatrice di U&D è stata la prima ad accorgersi che Riccardo è più spento rispetto al passato: le anticipazioni dell'ultima registrazione del dating-show, fanno sapere che lo stesso cavaliere ha ammesso di non avere più motivazioni nel restare nel programma.

Anziché spronare l'ex a voltare pagina e a uscire con altre persone, Ida ha colto la palla al balzo e l'ha punzecchiato dicendogli che è e resterà da solo perché pensa a sé stesso e a nient'altro: in poche parole, la dama ha dato dell'egoista a Guarnieri.

In questa discussione si sono inseriti anche Alessandro e Roberta: il napoletano ha riso delle difficoltà del pugliese dicendo di non vederlo come un rivale, Di Padua ha criticato Vicinanza per l'atteggiamento da "spaccone" che starebbe assumendo da quando Ida si è riavvicinata a lui.

Vedendo che l'ex fidanzata non lo difendeva dalle cose poco carine che si stavano dicendo sul suo conto, Riccardo ha lasciato lo studio visibilmente arrabbiato.

I dubbi del cavaliere di U&D Over

Riccardo è rimasto nel backstage per un po', fino a quando Maria non gli ha chiesto di rientrare per spiegare i suoi malesseri.

Il cavaliere di U&D non si trova più bene in studio e le critiche che riceve settimanalmente lo stanno spingendo a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare definitivamente il programma.

La presentatrice Mediaset ha cercato di far ragionare Guarnieri sull'importanza che ha nel Trono Over, ma gli attacchi di Ida e Alessandro non l'hanno aiutata.

Platano, dunque, dopo aver pianto per l'ex il giorno prima, è tornata sui propri passi e ha comunicato di voler proseguire nella conoscenza con Vicinanza.

I due stanno uscendo insieme da qualche settimana, ma ancora nessuno gli ha chiesto se intendono diventare una coppia oppure se la loro frequentazione andrà avanti senza progettualità per i prossimi mesi.

A dubitare del sentimento che lega Ida e Alessandro, è in primis Roberta Di Padua, che non perde mai l'occasione per scagliarsi contro il cavaliere che l'ha lasciata di punto in bianco per chiedere una seconda possibilità alla sua storica "antagonista", con la quale continua a litigare furiosamente davanti alle telecamere di Canale 5.