Dopo 13 stagioni alla corte di Uomini e Donne emergono nuovi dettagli sulla vita della dama più seguita di sempre del trono over: Gemma Galgani ha raccontato un dolore vissuto quando aveva quarant'anni. Durante un'intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show, la donna ha svelato di aver avuto un aborto. Un evento del passato che Gemma finora aveva tenuto per sé, senza però mai nascondere il grande rammarico per non essere diventata mai madre. Oggi però, alla luce del suo racconto, le lacrime che Galgani versa quando in studio viene toccato l'argomento maternità acquisiscono un significato tutto diverso.

Gemma ha perso un figlio

La vita di Gemma non è sempre stata rosa e fiori: la dama durante gli anni passati nello studio di Uomini e donne ha sempre aperto il suo cuore raccontando di sé, del suo modo fanciullesco di vivere l'amore e del desiderio di innamorarsi ancora. Un matrimonio, relazioni importanti e anni di lavoro a teatro hanno reso Galgani la dama che è ormai volto di punta del dating show. Durante la scorsa stagione le sono stati dedicati meno momenti al centro studio, ma quest'anno nuovi corteggiatori sono giunti per conoscerla. Mentre vanno in onda le puntate in cui Santino è arrivato per corteggiarla, una nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha messo in luce un aspetto importante del passato della donna.

"Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso" ha confessato per la prima volta Gemma, rivelando che l'aborto ha segnato il suo passato. In effetti la dama non ha nascosto di avere dei rimpianti per non essere diventata madre. Confessando di aver sempre atteso l'uomo giusto per mettere al mondo un figlio, anche in precedenti interviste, Galgani ha rivelato di aver trovato in un uomo dal nome Marcello il padre ideale per un ipotetico figlio.

Nel passato aveva aggiunto che l'incontro con la "persona giusta" era avvenuto quando la sua età non era considerata più idonea per avere un bambino.

Il dolore per la maternità mancata

Oggi, però, il racconto si arricchisce e si modifica: Gemma in effetti era sul punto di coronare il suo desiderio di maternità, argomento che la tocca in maniera particolare quando viene tirato in ballo nello studio di Uomini e Donne.

Il sogno si è purtroppo infranto in maniera repentina: Gemma ancora ora soffre ricordando quel momento che l'ha gettata in un tunnel di dolore da cui non veniva fuori neanche con l'aiuto di uno psicoanalista.

Gemma ha confessato che la voglia di avere un figlio era tanto forte che avrebbe accettato anche di essere una madre single. Poi il tempo l'ha portata a concentrarsi sulla sua carriera. Adesso potrebbe essere il periodo giusto per dedicarsi all'amore: Gemma ci spera sempre, nonostante le critiche.