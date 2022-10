Nuove scoperte saranno al centro delle prossime puntate di Un altro domani, la soap opera spagnola del pomeriggio di Canale 5. Le trame delle nuove puntate, provenienti dalla Spagna, raccontano che Ines Acevedo scoprirà che i suoi malesseri sono causati da Alicia Utanares, la donna con la quale sta combattendo per l'amore di Angel Godoy.

Un altro domani, anticipazioni: Ines inizia a stare male

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani, rivelano che Ines scoprirà le malefatte di Alicia.

Tutto inizierà quando Acevedo inizierà ad accusare dei malesseri, tanto che il marito Ventura la convincerà a farsi visitare da un dottore. Il medico la sottoporrà a una visita approfondita e alla fine il responso sarà che la paziente sta entrando in menopausa. Ines non vorrà arrendersi a questa possibilità, in quanto si ritiene ancora troppo giovane per attraversare tale momento che capita a ogni donna. Purtroppo la cosa si complicherà ulteriormente quando la donna inizierà a stare molto male, tanto da sospettare che qualcuno la stia avvelenando di proposito. All'inizio Acevedo crederà che ci sia lo zampino di un nemico del marito, sebbene poi tutti i sospetti si concentreranno su Alicia.

La madre di Victor scopre che Alicia la sta avvelenando con una polvere

Nelle puntate spagnole di Un altro domani, i sospetti di Ines aumenteranno quando Enoa le confiderà che Alicia passa interi pomeriggi a leggere Poirot e Il mistero di Styles Court di Agatha Christie. La moglie di Ventura, a questo punto, rivedrà nei suoi sintomi quelli degli assassinati nel libro scritto dalla scrittrice.

Per questo motivo la donna chiederà alla sua domestica di analizzare alcuni libri portati da Utanares per alleviarle la permanenza a letto. In questo modo la madre di Victor scoprirà che la dark lady ha nascosto tra le pagine dei romanzi una polvere velenosa, tale da provocare un decesso se inalata regolarmente. Acevedo deciderà di non affrontare subito la rivale poiché suo marito, influenzato proprio da quest'ultima, le proibirà di uscire di casa, accusandola addirittura di aver perso il lume della ragione.

La dark lady si inventa un nuovo piano per tenere accanto a sé Angel

In seguito Angel, dopo aver chiuso la sua tresca con Ines, informerà Alicia che non è più necessario fingere di essere fidanzati davanti a tutta Rio Muni. Una decisione che verrà presa male dalla dark lady, la quale inventerà un nuovo piano per tenerlo accanto a sé. Utanares, infatti, correrà disperata dal figlio di Patricia, informandolo che la madre vuole rinchiuderla in convento per colpa della loro rottura. Per questo motivo Godoy deciderà di portare avanti tale finzione per evitare che diventi suora. Insomma, Alicia la farà nuovamente franca, sebbene all'oscuro che Ines abbia scoperto tutte le sue malefatte.