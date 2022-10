Si infittiscono le trame di Un posto al sole (dal 17 al 21 ottobre su Rai 3), soprattutto riguardo un datato mistero che aleggia attorno all'edificio del palazzo Palladini. Tutto avrà inizio quando Mastro Peppe, durante i lavori di ristrutturazione, scoprirà un indizio interessante e lo rivelerà subito ad Alberto ignaro di essere origliato. Problemi per Viola: nonostante la donna cerchi di andare avanti con la sua vita, dovrà fare i conti con delle difficoltà riguardanti il figlio Antonio. Intanto si avvicinerà la partenza di Chiara, la quale dovrà dire addio all'amato Nunzio.

A quanto pare la separazione sarà molto commovente. Spazio anche alle gemelle Cirillo, con Manuela sempre più vicina al figlio di Micaela.

Anticipazioni Un posto al sole 17-21 ottobre 2022, la lettere ricevuta da Roberto

Periodo estremamente difficile per Marina, la quale si renderà conto di essere nel bel mezzo di un incubo in cui vorrebbe svegliarsi. Roberto Ferri si ritroverà a leggere una missiva che sembra proprio annunciare un addio. Manuela, che sta cercando di avvicinarsi a Niko facendo leva sul piccolo Jimmy, inizierà a dispensare consigli al ragazzino circa una delicata decisione sentimentale. Tra le gemelle Cirillo la tensione sarà sempre più protagonista, dato che questa situazione continuerà a far storcere il naso a Micaela.

Mariella e Guido vorranno aiutare Sasà a voltare pagina dopo l'ultima relazione finita male. I coniugi Del Bue metteranno in atto un appuntamento al buio che gioverà all'umore di Sasà, dato che riceverà delle parole motivanti da una persona che stima profondamente. Michele vorrà utilizzare i dubbi e i patemi amorosi di Sasà in radio, visto che sono molto attuali, e intende dare un aiuto a coloro che stanno affrontando la stessa difficoltà dell'amico.

Mastro Peppe scova un indizio su un mistero legato a palazzo Palladini

Viola Bruni, giorno dopo giorno, cercherà di voltare pagina e a ritrovare una nuova serenità interiore. Questo mentre il figlio Antonio inizierà a soffrire il cambiamento avvenuto in famiglia, nonostante l'affetto e la presenza della madre e dei nonni. Mentre Giulia si vedrà fare la corte serrata da Mastro Peppe, quest'ultimo finirà per fare una certa scoperta durante i lavori di ristrutturazione nel seminterrato di Alberto, riguardante un mistero di palazzo Palladini che va avanti da moltissimi anni.

A quanto pare verrà scoperto uno spazio nascosto dietro una parete. Mentre Mastro Peppe informerà Alberto circa la scoperta, Lia origlierà l'intera conversazione.

Chiara dice addio a Nunzio, Jimmy e Bianca investigano

Spazio a Chiara che si accingerà a partire per la riabilitazione. In vista di tale occasione, Nunzio chiederà a Rossella un consiglio per una sorpresa indimenticabile da fare alla sua amata. La partenza della giovane Petrone sarà molto commovente, anche perché per Chiara non sarà facile dire addio al suo amato. Intanto Viola, Raffaele e Ornella dovranno fare i conti con l'umore cupo del figlio. Le possibilità di muoversi indisturbatamente inizierà a calare drasticamente per Lia, e tutto questo mentre i giovanissimi Jimmy e Bianca si caleranno nei panni di investigatori.