Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre rivelano un interessante retroscena relativo al personaggio di Lia Longhi. A quanto pare verrà parzialmente svelato il motivo che ha portato la donna ad interessarsi in modo così morboso di Palazzo Palladini. Tutto avrà inizio quando mastro Peppe e Alberto, durante i lavori nei seminterrati, scopriranno un misterioso spazio vuoto che metterà subito in allarme la nuova governante di casa Ferri.

Nel frattempo Roberto dovrà fare i conti con un addio inaspettato, che lo getterà nello sconforto più totale, mentre Marina scoprirà di essere in una situazione molto pericolosa.

Lia e il mistero di Palazzo Palladini

Fin dal suo ingresso Lia (Giuliana Vigogna) ha mostrato uno strano interesse per Palazzo Palladini, questo ha portato all' elaborazione di varie teorie, tra cui quella che lei stessa facesse parte della famiglia che ha dato nome alla storica dimora.

A distanza di poche settimane dalla sua apparizione sono stati finalmente svelati alcuni dettagli sulle motivazioni che hanno portato la donna a voler lavorare come governante di casa Ferri. Nei prossimi episodi, infatti, mastro Peppe (Federico Torre) e Alberto (Maurizio Aiello) faranno una curiosa scoperta durante i lavori di ristrutturazione della cantinola. I due si imbatteranno in un uno spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato, accendendo ancor di più la curiosità di Lia.

Un posto al sole, trame 17-21 ottobre: Diego ostacola Lia

Le anticipazioni purtroppo non danno molti dettagli su questa scoperta, ma risulta palese che all'interno di questo spazio sia contenuto qualcosa che fa gola a Lia. Banalmente un tesoro? O forse qualcosa di lugubre come un corpo senza vita. Purtroppo non vengono dati abbastanza elementi per poterlo capire, ma questi nuovi sviluppi sembrano allontanare sempre più la governante dalla questione avvelenamento.

Facile ipotizzare che la donna abbia accettato quel lavoro per poter controllare da vicino Palazzo Palladini e quale copertura migliore di un posto da governante appena liberatosi?

Attenzione però perché Diego (Francesco Vitiello), che non sospetta minimamente che la ragazza abbia altre intenzioni, inizierà a corteggiarla, impedendole di portare a termine il suo lavoro.

Roberto riceve una strana lettera, Marina in pericolo

Nei prossimi episodi Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riceverà una lettera molto strana che lo getterà nello sconforto. In parallelo Marina (Nina Soldano) sparirà e si renderà conto di essere in grave pericolo.

Da quanto trapelato in queste ore è ipotizzabile che l'avvelenatore scriverà una falsa lettera d'addio per giustificare la partenza di Marina, mentre quest'ultima si troverà in realtà in balia di questo misterioso personaggio.

La possibilità che Marina venga rapita e si trovi segregata nel covo mostrato in questi giorni è forte, ma occorrerà attendere i prossimi giorni per averne conferma.