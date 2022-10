Compleanno in arrivo per la piccola Elisabetta Sartori, che si appresterà a compiere il suo primo anno di età. Per l'occasione, Serena organizzerà una piccola festa in casa, a cui parteciperanno anche nonna Giulia e i suoi cuginetti. Tale giornata però, nonostante i buoni propositi, si rivelerà presto un disastro. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 24 al 28 ottobre, rivelano infatti che Micaela e Manuela finiranno per rovinare la festa della loro nipotina.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: Niko non partecipa alla festa

Manuela (Gina Amarante) incontrerà Niko (Luca Turco) al caffè Vulcano e gli chiederà conferma della sua presenza alla festa di compleanno organizzata da Serena (Miriam Candurro) per il primo compleanno di Elisabetta. Il giovane Poggi però, piuttosto freddo e scostante, la liquiderà adducendo di non poter partecipare a causa del lavoro. In seguito l'uomo però confiderà a suo figlio che non se la sente di partecipare ad una festa dopo la scomparsa di Susanna.

Jimmy (Gennaro De Simone) però non accetterà tale spiegazione e insisterà con suo padre per convincerlo ad accompagnarlo, senza però ottenere successo. Alla fine il bambino andrà a casa Cirillo da solo, mentre Manuela rimuginerà su quanto appena accaduto.

Manuela e Micaela distruggono la torta

Serena troverà Manuela triste e imbronciata sul divano. La ragazza non riuscirà a spiegarsi perché Niko abbia iniziato ad evitarla da un giorno all'altro senza nessun apparente motivo. La gemella deciderà quindi di affrontare il ragazzo per chiedergli spiegazioni e così scoprirà che dietro l'atteggiamento di Poggi si celano le parole di Micaela.

Quest'ultima ha infatti svelato al ragazzo che la sua gemella è ancora attratta da lui.

Manuela, furiosa, arriverà a casa Cirillo nel bel mezzo dei festeggiamenti e inizierà a litigare con la sua gemella, tuttavia le due, inavvertitamente urteranno la torta, facendola cadere. Serena, dopo aver visto la festa rovinata, caccerà le due di casa, tra lo stupore degli altri invitati.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 ottobre: Jimmy non vuole più vedere sua madre

Jimmy resterà profondamente turbato da questa lite. Il bambino vorrebbe che i suoi familiari, più stretti, andassero d'accordo così prenderà una decisione sorprendente.

Il bambino infatti deciderà di non parlare più con sua madre. Tale presa di posizione metterà in allarme Niko anche dal punto di vista legale. Il giovane Poggi non era pronto all'eventualità che il piccolo non volesse più frequentare sua madre e chiederà subito ad Alberto (Maurizio Aiello) di approntare una strategia