Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Damiano è diventato l’agente di scorta di Viola su richiesta di Eugenio Nicotera. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3 rivelano che Renda sarà sempre più protagonista delle vicende e si avvicinerà anche alla professoressa Bruni. Nel frattempo il poliziotto dovrà relazionarsi pure con l’ex moglie e col figlio.

Un posto al sole, prossime puntate: Damiano sarà vicino a Viola e al piccolo Antonio

Nelle scorse puntate di Un posto al sole, Damiano ha iniziato a lavorare come agente di scorta di Viola e ha iniziato a stare a stretto contatto con la moglie di Eugenio.

Nei prossimi episodi della soap partenopea, Renda continuerà a svolgere il proprio lavoro e sarà sempre più vicino alla figlia di Ornella. In particolar modo, Damiano avrà un ruolo fondamentale anche per il piccolo Antonio. Il figlio di Nicotera sarà arrabbiato con sua mamma per avere deciso di non vivere più con il suo papà. Ben presto a risollevare l’umore del bambino ci penserà Renda, il quale regalerà dei momenti spensierati al figlio di Eugenio.

Upas, trame prossime puntate: la vita privata di Damiano sarà approfondita

Nel frattempo, il personaggio di Damiano sarà sempre più spesso al centro delle vicende di Un posto al sole. In particolar modo, oltre a essere raccontata la vita lavorativa dell’agente di scorta, assegnato alla protezione di Viola Bruni, ci sarà modo di scoprire anche qualcosa in più in merito alla vita privata di Renda.

Nei futuri episodi della soap partenopea, pertanto, verranno svelati alcuni aspetti ancora non conosciuti del giovane poliziotto.

Un posto al sole, prossimi episodi: arrivano l’ex moglie e il figlio di Damiano

Recentemente erano stati menzionati sia l’ex moglie sia il figlio dell’agente Renda. Prossimamente la donna e il bambino entreranno direttamente in scena.

In particolare potrebbe essere chiarito anche quale sia il legame fra i due ex coniugi: al momento, infatti, non è ancora trapelato se siano rimasti in buoni rapporti o meno.

Inoltre, non è chiaro nemmeno quello che accadrà fra Viola e il suo agente di scorta e se fra i due, oltre a un avvicinamento in amicizia, possa nascere qualcosa di più. Ultimamente la professoressa Bruni aveva mostrato una certa simpatia anche per il suo collega insegnante Gabriele Nespolino, dopo avere deciso di chiudere il suo matrimonio con Eugenio Nicotera.