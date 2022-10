Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole di gennaio 2023 rivelano che Marina Giordano continuerà a essere al centro delle trame e degli intrighi che terranno banco nella soap opera.

A confermarlo è stata Nina Soldano, l'attrice che da oltre un ventennio presta il volto alla celebre dark lady di Palazzo Palladini, diventata ormai uno dei volti di spicco della soap opera serale in onda con successo su Rai 3.

Marina al centro delle trame di Un posto al sole 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole è confermato per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

La soap verrà trasmessa regolarmente fino ad agosto, quando ci sarà il consueto stop per la sosta estiva, in attesa poi di ritornare di nuovo in onda con le puntate della nuova stagione.

Intanto, però, i colpi di scena non mancheranno e al centro degli episodi che saranno trasmessi nel corso del mese di gennaio 2023, ci sarà spazio ancora le vicende di Marina Giordano.

La dark lady di Palazzo Palladini continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della soap opera ambientata a Napoli, così come ha confermato la stessa Nina Soldano.

Anticipazioni nuove puntate Un posto al sole gennaio 2023

In una recente intervista a Napoli Click, infatti, l'attrice ha anticipato che in queste settimane stanno girando già le puntate che gli spettatori avranno modo di vedere durante il mese di gennaio e i colpi di scena non mancheranno affatto.

Per Marina infatti, dopo essersi trovata vittima della furia cieca del suo ex marito Fabrizio Rosato, arriverà il momento di affrontare un'altra durissima prova che la vedrà protagonista in prima persona.

"La mia storia è molto centrale e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi" ha svelato l'attrice Nina Soldano, che per il momento ha scelto di dedicarsi "anima e corpo" alle riprese di Un posto al sole, senza cimentarsi in nessun altro nuovo progetto per il piccolo schermo.

Marina protagonista di una vicenda forte: anticipazioni Un posto al sole gennaio 2023

"Con le riprese siamo già a metà gennaio, posso solo anticipare che a questa storia, ne seguirà un'altra ancora più forte" ha dichiarato in anteprima l'attrice di Marina, parlando proprio di quello che avremo modo di vedere e scoprire nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap.

Insomma il 2023 di Un posto al sole si preannuncia scoppiettante e soprattutto, durante il mese di gennaio, ci sarà spazio per questa nuova "vicenda forte" che avrà come protagonista la signora Giordano.

Quali saranno i nuovi colpi di scena messi a punto dagli sceneggiatori della soap? Marina si ritroverà per l'ennesima volta in pericolo di vita? La risposta nel corso delle prossime attesissime puntate di questa fortunata stagione della soap trasmessa su Rai 3.