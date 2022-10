Con l'avvicinarsi di Halloween, le trame di Un posto al sole hanno preso una svolta horror. In queste puntate, Fabrizio Rosato ha tramortito Marina e poi l'ha condotta in un casolare isolato, dove l'ha resa sua prigioniera. Attualmente l'imprenditrice è incatenata al letto alla completa mercé del suo aguzzino. Tale storyline presenta alcuni punti in comune con il film Misery non deve morire, un classico dell'horror scaturito dalla mente geniale di Stephen King.

La stessa Nina Soldano ha ammesso che gli sceneggiatori hanno voluto rendere omaggio al film cult con James Caan e Kathy Bates.

Resta da capire quanti saranno i punti in comune, perché nella pellicola alla vittima succedono cose orribili, forse anche troppo per una soap dell'access prime time. A seguire verranno analizzate le differenze tra le puntate di Upas e il film, per comprendere fin dove potrebbe spingersi la narrazione.

Le differenze tra Upas e Misery

Nel film cult del 1991 uno scrittore, dopo essere finito vittima di un incidente d'auto, viene soccorso da una donna, che lo porta a casa sua apparentemente per aiutarlo. Sarà l'inizio di un incubo: Annie - che si professa grande fan di Paul Sheldon - terrà l'uomo suo prigioniero sottoponendolo a torture fisiche e mentali.

La prima banale differenza che si nota subito è che la vittima è un uomo e il carnefice è una donna, inoltre Annie ha un'ossessione per la protagonista dei romanzi di Paul che poi lei proietta anche sullo scrittore, laddove Fabrizio ha invece interesse solo per Marina.

Esistono tantissime differenze tra le due narrazioni tant'è che risulta più semplice trovare i punti comuni che sono però alla base del racconto, vale a dire la segregazione della persona che si vuole "proteggere e rieducare" e l'ossessione incrementata dalla ferma convinzione che si operi a fin di bene.

Marina in grave pericolo

In Misery non deve morire, Paul viene sottoposto a trattamenti umilianti e violenti. Anche lui viene imboccato e viene aiutato ad andare in bagno. L'ultimo passaggio non è stato mostrato in Upas, ma potrebbe anche risultare sottinteso. C'è un altro punto ancora più inquietante e riguarda le torture che Annie infligge a Paul.

All'uomo, tra le altre cose, vengono infatti fratturati i piedi con un martello per impedirne la fuga. Difficile ipotizzare che Upas possa mostrare una scena simile. Per questo forse si è scelto di incatenare la donna. Tuttavia l'epilogo delle due opere potrebbe essere simile.

Nelle sequenze finali Annie decide di uccidersi assieme alla persona oggetto della sua ossessione e Fabrizio potrebbe voler fare lo stesso. In "Misery non deve morire", Annie fallisce nel suo tentativo : è facile ipotizzare che anche Marina verrà tratta in salvo prima che avvenga l'irreparabile, magari grazie all'intervento di Franco e Roberto.

Nina Soldano: 'Non posso svelare il finale, ma Marina ne passerà di tutti i colori'

L'attrice, che dà il volto a Marina, parlando a NapoliClick ha ammesso la citazione del cult thriller del '91, queste sono le sue parole: "La citazione degli autori è al film cult “Misery non deve morire”, ovviamente riadattato per Upas. Non posso svelare il finale ma già si intuisce che questa donna ne passerà di tutti i colori".