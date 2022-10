Giovedì 13 ottobre Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio alla seconda semifinale dei Mondiali 2022 di Pallavolo femminile tra Italia e Brasile. La notizia è stata data il 12 ottobre durante la messa in onda dell'episodio con una scritta in sovraimpressione, ma subito dopo l'annuncio è stato ribadito dalla produzione di Upas attraverso i canali social ufficiali.

Una doccia gelata per i fan che hanno mostrato, sui social, tutto il loro disappunto per una situazione che si è ripetuta diverse volte nel corso degli anni. Va ricordato però che la puntata di Un posto al sole sarà recuperata praticamente subito.

Venerdì 14 ottobre è previsto infatti un doppio imperdibile appuntamento per i fan del daily drama partenopeo sempre a partire dalle 20:50.

Un posto al sole cancellato

Stasera, giovedì 13 ottobre, Upas non sarà trasmesso e cederà il suo slot alla pallavolo femminile. A partire dalle 20:00 su Rai 3, l’Italia affronterà il Brasile in semifinale ai Mondiali di volley femminile. La vincitrice si scontrerà con la Serbia sabato 15 ottobre alle ore 20:30, quindi in quel caso Un posto al sole non subirà variazioni nella sua messa in onda.

L'annuncio era nell'aria, visto il passaggio del turno da parte delle azzurre avvenuto l'11 ottobre, ma è arrivato comunque a sorpresa dal momento che tutte le guide tv confermavano che Upas sarebbe andato in onda regolarmente.

In ogni caso la puntata verrà recuperata il giorno dopo, ma i fan comunque non hanno gradito tale variazione.

Un posto al sole, doppio appuntamento venerdì 14 ottobre

Quando verrà recuperata la puntata cancellata? Praticamente subito: venerdì 14 ottobre è previsto un doppio episodio a partire dalle 20.50.

I fan di Un posto al sole non hanno preso comunque molto bene la notizia della cancellazione dell'episodio.

Il problema è che tale situazione si è vista già in passato. Che fosse un evento sportivo o politico, Upas si è trovato infatti in più occasioni a dover cedere il suo slot. Per quanto vengano dati annunci, questi sono quasi sempre tardivi e non riescono mai a raggiungere l'intero pubblico generando malcontento e un calo di ascolti.

Il fatto che l'orario sia stato confermato potrebbe però giovare molto. Lo spettatore ignaro si troverebbe solo dinanzi a un episodio stranamente più lungo il che potrebbe avere un impatto minore sull'auditel rispetto ad altri casi in cui la messa in onda veniva anticipata di mezz'ora.

L'ira sui social

Sono diversi i commenti negativi contro questa decisione della Rai. La critica più comune che viene mossa è quella dell'esistenza di un canale interamente dedicato allo sport (Raisport) che, a detta dei fan non verrebbe mai adoperato per la messa in onda di questi eventi.

Tra i commenti si può leggere quello di un utente che sbotta: "Ma chi se ne frega della pallavolo".

Ancora: "Vorrei sapere perché è l'unico programma che deve sempre cedere il posto e poi c'è Rai sport". Ovviamente c'è anche chi minimizza ed è felice per la possibilità di godersi il giorno dopo un doppio episodio.