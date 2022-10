L'appuntamento con Un posto al sole riserverà colpi di scena nel corso delle nuove puntate previste per l'autunno 2022 in prima visione assoluta.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Franco che, assieme ad altri protagonisti dello storico palazzo Palladini, si ritroverà coinvolto in una situazione che si preannuncia intricata.

Spazio anche alle vicende di Marina Giordano che, dopo aver annunciato la sua partenza per motivi di lavoro, farà perdere misteriosamente le sue tracce.

Franco al centro delle nuove trame di Un posto al sole dell'autunno

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole continueranno ad avere Franco come protagonista.

Il compagno di Angela si ritroverà a dover gestire e affrontare al meglio la delicata situazione di suo figlio Nunzio, il quale ha scelto di schierarsi dalla parte della fidanzata Chiara e di aiutarla nel processo che la vede coinvolta in merito alla morte di suo padre.

Una vicenda particolarmente intricata che desterà non poche preoccupazioni in Franco, alla luce anche della dipendenza di Chiara, che non si è ancora liberata del tutto dal tunnel delle sostanze stupefacenti.

Franco potrebbe finire nei guai nelle nuove puntate di Un posto al sole

Ma, come svelato dall'attore Peppe Zarbo in una recente intervista, nel corso delle nuove puntate ci sarà spazio anche per una nuova vicenda che lo vedrà protagonista.

Franco, assieme ad altri abitanti del palazzo, sarà coinvolto in quella che è stata definita una "vicenda ancora più ampia", che terrà banco nel corso dei prossimi episodi.

Una situazione che sembra non promettere nulla di buono e che potrebbe mettere Franco nei guai.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al centro delle nuove puntate di Un posto al sole previste per questo autunno 2022 su Rai 3, ci saranno anche le vicende di Marina Giordano.

Marina sparisce nel nulla durante le nuove puntate di Un posto al sole

La dark lady di Palazzo Palladini, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce e sparirà nel nulla. Dopo aver annunciato la sua partenza per il Salone nautico, ecco che Marina risulterà irraggiungibile al cellulare e da quel momento in poi non darà più alcun segnale di vita ai suoi cari.

Una situazione che si preannuncia particolarmente intricata e che potrebbe dare il via ad un nuovo dramma. Possibile che dietro la sparizione di Marina possa esserci lo zampino della stessa persona che aveva cercato già di avvelenarla assieme a Roberto Ferri?

Non si esclude, quindi, che Marina possa ritrovarsi per l'ennesima volta in pericolo di vita nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previste come sempre nella fascia dell'access prime time di Rai 3.