Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella puntata in onda lunedì 10 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Viola continuerà ad avvicinarsi a Gabriele Nespolino, mentre Eugenio sarà preoccupato per l'incolumità di sua moglie e chiederà a Ornella di convincere la figlia ad accettare la scorta.

Un posto al sole, anticipazioni 10 ottobre: Viola e Gabriele sono in sintonia

Viola non ha attraversato un bel periodo. Dopo essere sopravvissuta all'agguato di Lello Valsano, la moglie di Eugenio ha avuto grossi problemi emotivi.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, all'uscita da scuola, la figlia di Ornella era stata avvicinata da due ragazzi in motorino e ha dovuto affrontare un attacco di panico. I problemi psicologici e il trauma subito hanno messo in crisi la sorella di Patrizio, che ha preferito allontanarsi da suo marito, ritenendolo responsabile di quello che è accaduto a lei e ai suoi cari. Nonostante il dramma vissuto, negli ultimi giorni, Bruni ha trovato un po' di spensieratezza, tornando a lavorare e avvicinandosi al professore Nespolino. Viola e Gabriele saranno in sintonia. Al momento, però, non è ancora chiaro se gli incontri fra i due insegnanti continueranno ad avvenire all'interno della scuola o se i due colleghi si troveranno insieme, anche fuori dall'istituto.

Un posto al sole, puntata 10 ottobre: Eugenio è preoccupato per l'incolumità di Viola

Nel frattempo, Eugenio non lascerà il lavoro. Nonostante Viola avesse chiesto a suo marito di rinunciare ad avere un incarico così pericoloso, il magistrato continuerà a occuparsi di camorra. Pertanto, la famiglia Nicotera potrebbe essere ancora in pericolo.

Nelle puntate recenti, il marito della professoressa Bruni aveva ritenuto opportuno che sua moglie avesse una scorta e aveva pensato che Damiano potesse essere l'uomo adatto a proteggere la consorte. Purtroppo, però, la figlia di Ornella si era opposta in tutti i modi, non accettando la proposta del marito. Le anticipazioni della soap partenopea di lunedì 10 ottobre rivelano che Eugenio sarà preoccupato per l'incolumità di Viola.

Attualmente, però, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono altri dettagli: non è chiaro, quindi, se il magistrato abbia ricevuto avvertimenti o sia stato minacciato.

Un posto al sole, episodio 10 ottobre: Eugenio chiede a Ornella di parlare con Viola

Non sapendo come venire a capo della situazione e volendo mettere in sicurezza sua moglie, Eugenio tenterà di parlare con la suocera. Le anticipazioni rivelano che Nicotera chiederà ad Ornella di mettere una buona parola con Viola. L'intento del magistrato sarà quello di far intercedere la dottoressa Bruni, in modo da convincere sua figlia ad avere la scorta. Al momento, però, non è chiaro se la moglie di Raffaele farà da mediatrice nella vicenda e non è trapelata nessuna informazione in merito alla reazione di Viola, di fronte alle parole di sua madre.