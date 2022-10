Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la serata di venerdì 14 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Manuela e Micaela litigheranno e Serena e Filippo saranno allibiti per la discussione delle gemelle Cirillo. Nel frattempo, Marina sarà in procinto di partire per la Liguria, ma scomparirà nel nulla, mentre Mariella penserà che Nunzio voglia rubare il posto da chef a Samuel e avvertirà il fidanzato di Speranza.

Un posto al sole, anticipazioni 14/10: Manuela si avvicina a Niko, Micaela furiosa

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Manuela e Niko si erano avvicinati, in occasione di una vacanza estiva a Maratea. Durante il soggiorno in Basilicata, la zia del piccolo Jimmy aveva finto di essere la madre del bambino e aveva passato qualche giorno, insieme al suo ex fidanzato e alla famiglia di Serena e Filippo. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea del 14 ottobre rivelano che Manuela continuerà il suo piano di avvicinamento all'avvocato Poggi, rimasto vedovo da poco tempo. Pertanto, Micaela sarà furiosa con sua sorella.

Un posto al sole, episodio 14/10: Serena e Filippo allibiti per la lite di Manuela e Micaela

Nel frattempo, Serena e Filippo osserveranno il comportamento di Manuela. Nel dettaglio, durante l'episodio di Un posto al sole di venerdì 14 ottobre, i coniugi Sartori non vedranno di buon occhio l'atteggiamento della gemella di Micaela, nei confronti dell'ex fidanzato.

In particolar modo, il figlio di Roberto Ferri e sua moglie, non approveranno che l'ex fidanzata di Niko trascorra così tanto tempo, vicino all'avvocato e al piccolo Jimmy. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Serena e Filippo saranno allibiti, a causa di una furibonda lite fra Manuela e Micaela. Al momento, però, non è ancora chiaro se le gemelle Cirillo troveranno un punto di incontro e faranno pace, o se smetteranno di parlarsi.

Un posto al sole, puntata 14/10: Marina scompare dopo una lite

Nel frattempo, Marina, sopravvissuta al tentativo di avvelenamento, proseguirà la sua vita e i suoi impegni lavorativi. Nell'episodio di Un posto al sole di venerdì 14 ottobre, l'imprenditrice sarà in procinto per partire per la Liguria. Il viaggio di Giordano avrà come destinazione il Salone nautico di Genova. Purtroppo, però, l'ex moglie di Roberto non arriverà a destinazione. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea rivelano che Marina, prima di lasciare Napoli avrà una violenta discussione. Al momento, però, non è ancora chiaro se Giordano si scontrerà con Lara, Lia, Fabrizio, Chiara o qualche altro personaggio della soap opera.

L'unica cosa certa, attualmente, è che in seguito alla discussione, l'ex signora Ferri sarà irraggiungibile e non risponderà più al telefono. Nel frattempo, durante la serata, saranno trattate le vicende di Mariella, che parlerà con Samuel e gli rivelerà di avere il sospetto che Nunzio possa rubargli il lavoro di chef a Caffè Vulcano.