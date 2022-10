Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole che rivelano cosa succederà a Palazzo Palladini nella settimana dal 24 al 28 ottobre e le sorprese non mancheranno. Roberto sarà sempre più preoccupato per Marina che nel frattempo sarà nelle mani di Fabrizio, sempre più fuori controllo. Nel frattempo, Nunzio troverà un appoggio in Rossella ma questo causerà un certo fastidio in Riccardo. Per Niko, invece, arriverà il momento di chiarirsi con Manuela, mentre Jimmy reagirà inaspettatamente al litigio tra sua madre e sua zia. Infine, Alberto e mastro Peppe scopriranno il vano segreto nel seminterrato.

Roberto preoccupato per Marina: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 ottobre raccontano che Roberto non si darà pace per la sparizione di Marina e inizierà a preoccuparsi seriamente. L'imprenditore, infatti, non riuscirà a darsi una spiegazione e arriverà alla conclusione che la donna non si sia allontanata volontariamente e che sia in pericolo. L'intuizione di Ferri si rivelerà vera, perché Fabrizio sarà sempre più fuori controllo e continuerà a fare emergere altri aspetti della sua follia mentre Marina sarà sua prigioniera.

Jimmy non vorrà più parlare con sua madre: anticipazioni settimana 24-28 ottobre

La settimana di Un Posto al sole dal 24 al 28 ottobre vedrà protagonista anche Niko che inizierà ad essere freddo con Manuela e le spiegherà i motivi per cui sta prendendo le distanze da lei.

Jimmy, invece, sarà fortemente scosso dal litigio tra Micaela e sua zia e dopo un lungo silenzio reagirà in maniera inaspettata: il bambino si rifiuterà di parlare con sua madre. La presa di posizione di suo figlio metterà in allarme Niko che si confronterà con Alberto sulla strategia da adottare, visto che Micaela proseguirà con la battaglia legale.

Riccardo infastidito dall'amicizia tra Rosella e Nunzio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 24 al 28 ottobre rivelano che Nunzio tornerà a Napoli dopo aver accompagnato Chiara al centro di disintossicazione e sarà molto triste, ma troverà conforto in Rossella. L'amicizia tra la figlia di Silvia e Nunzio, tuttavia, non sarà vista di buon occhio da Riccardo che sarà molto infastidito dalla loro complicità.

Ci saranno novità anche per Viola che dopo aver accettato la scorta sarà piacevolmente sorpresa da un gesto di Damiano nei confronti di Antonio. Il bambino, infatti, continuerà a soffrire per la separazione dei genitori e ritroverà finalmente il sorriso grazie all'agente. Infine, Alberto e mastro Peppe scopriranno uno spazio segreto nel seminterrato in cui qualcuno in passato aveva trovato rifugio.