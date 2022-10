Ci potrebbe essere una sorta di svolta nel caso "Marina Giordano" nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all'11 novembre nell'access prime time di Rai 3. Infatti Roberto, finalmente, capirà che dietro la sparizione di Marina potrebbe esserci la mano di Fabrizio. Arriverà a questa intuizione dopo che, nelle precedenti puntate, Filippo ha provato a farlo ragionare, dicendogli che probabilmente Marina aveva deciso di lasciarlo per tornare tra le braccia di Fabrizio.

La scoperta di Roberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto capirà che dietro l'improvvisa sparizione di Marina potrebbe essere la mano di Fabrizio Rosato.

Ebbene sì, finalmente Ferri imboccherà la strada giusta e deciderà, in qualche modo, di farsi "giustizia da solo", andando a cercare personalmente la povera Marina.

Per Filippo e Franco non prenderà la scelta più giusta, per tale ragione proveranno a dissuaderlo, ma non ci sarà nulla da fare: Roberto vuole raggiungere la verità al più presto e avrà assolutamente ragione. Infatti il tempo a disposizione potrebbe essere poco, prima che Fabrizio possa realmente provare a fare del male a Marina.

Il gesto di Riccardo

Rossella avrà delle gatte da pelare nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 novembre. Infatti la mamma Silvia la informerà che insieme a Michele ha deciso di avviare le pratiche per il divorzio.

Non sarà decisamente un bel momento per la ragazza e la vicinanza di Riccardo non le sarà d'aiuto.

Infatti la giovane si ritroverà nuovamente vittima dell'estrema gelosia del fidanzato e la situazione diventerà sempre più insostenibile.

Diego ci prova con Lia grazie a Raffaele

La passione di Raffaele per i pastori del presepe aiuterà Diego a "fare colpo" su Lia.

Infatti il padre, involontariamente, lo aiuterà per proporre finalmente a Lia un'uscita insieme.

Ora bisognerà capire se la giovane provi gli stessi sentimenti o se semplicemente accetti di uscire per far sì che il ragazzo non riveli a tutti di averla vista nel seminterrato di Alberto.

La lite tra Damiano e Rosa

Anche Damiano dovrà affrontare diversi problemi durante le puntate di Un posto al sole in onda dal 7 all'11 novembre su Rai 3.

Infatti ci sarà l'ennesima lite con la moglie Rosa, ma che cosa si nasconderà dietro?

Viola, fin da quando l'ha conosciuta, ha notato che c'era qualcosa che non andava nella moglie di Damiano, ma bisognerà capire quale sia la radice di questo problema.

Micaela contro Niko

Le gemelle Manuela e Micaela Cirillo, invece, non faranno altro che litigare. Ci sarà una sorta di "stop" solamente quando Micaela progetterà qualcosa da attuare contro Niko.

Che cosa avrà in mente Micaela questa volta?