Il finale di stagione di Una vita riserverà molto colpi di scena. In primis si scoprirà che Gabriela vorrà vendicarsi della madre Genoveva per averla abbandonata. La ragazza comincerà ad avvelenarla a poco a poco, con lo scopo di ucciderla. Si verrà poi a sapere che Gabriela avrà una complice. Si tratta di Cayetana, la prima e vera dark lady della soap tv, che tornerà quindi nelle puntate finali.

Gabriela e Genoveva per la prima volta faccia a faccia

Nelle puntate che precederanno il finale di stagione di Una vita, farà la sua comparsa un nuovo e misterioso personaggio.

Si tratta della giovane Gabriela, che si scoprirà essere la figlia segreta di Genoveva. La giovane, appena giungerà nel quartiere, busserà alla porta della dark lady. Sarà il primo incontro tra madre e figlia. Si scoprirà che Genoveva in tutti questi anni, non ha avuto nessun contatto con la figlia. L'aveva partorita quando era giovanissima e aveva preferito affidarla alle cure di una vecchia zia. Negli anni non aveva mai fatto mancare nulla in termini economici alla figlia, permettendole di studiare e di condurre una vita dignitosa. Ovviamemnte, Genoveva sarà sconvolta nel trovarsi di fronte la figlia Gabriela. Nello stesso tempo sarà felice di poterla conoscere. Tanto più che, anche Gabriela sembrerà commossa nel conoscere finalmente sua madre.

Insomma, sembrerà che questa figlia, tenuta nascosta a tutti per così tanti anni, non serberà rancore alla sua mamma. Sarà davvero così?

Gabriela vuole vendicarsi di Genoveva e comincia ad avvelenarla

Le soprese in Una vita non finiranno qui. Nelle puntate conclusive della soap tv, i fan vedranno come Gabriela non sarà affatto la fanciulla dolce e senza rancore che ha voluto far credere.

Proprio come la madre, anche Gabriela mostrerà il suo lato vendicativo e spietato. Con il passare delle puntate, ci si accorgerà come la ragazza voglia punire la madre per averla abbandonata. Per farlo, mediterà di ucciderla, in modo da ottenere la sua eredità. Per attuare il suo piano, Gabriela comincerà ad avvelenare Genoveva a poco a poco.

Metterà il veleno sia nelle bevande che nel cibo.

Genoveva muore nel finale di stagione di Una vita

Il finale di stagione si preannuncia sempre più avvincente. Gabriela passerà mesi ad avvelenare sua madre per non destare nessun sospetto. Ci sarà però qualcos'altro che stupirà il pubblico di Canale 5. La ragazza non starà agendo da sola. Chi starà tramando nell'ombra? Ebbene, si scoprirà proprio nelle ultime puntate di Una vita, che la complice di Gabriela è Cayetana Sotelo Ruz. Sì, proprio la dark lady per eccellenza di Una vita. Si verrà a sapere quindi che la donna non era morta nell'incendio di casa sua, ma che è ancora viva e vegeta, pronta a tornare a riprendersi il quartiere e ciò che è suo.

Ironia della sorte, non sarà però il veleno ad uccidere Genoveva. La donna infatti morirà per mano di Aurelio, un altro personaggio che rispunterà dall'oltretomba. Sarà proprio Quesada a sparare all'addome a Genoveva, uccidendola. A questo punto, a Gabriela non resterà altro che entrare in possesso dell'immensa fortuna della madre, aspettano il ritorno di Cayetana nel quartiere.