Nuove rivelazioni saranno al centro delle puntate di Una vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che Lolita Casado reagirà male quando Ramon Palacios le confesserà i crimini di cui si è macchiato con la complicità di Fidel Soria.

Una vita, anticipazioni: Lolita scopre Fidel intento a far del male a un anarchico

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 annunciano che Ramon farà mea culpa per i crimini commessi.

Tutto inizierà quando Lolita scoprirà che suo suocero e Fidel hanno rapito David.

Una notizia che provocherà un attacco di panico alla ragazza, che verrà ricoverata in ospedale. Palacios e il poliziotto, a questo punto, permetteranno a Exposito di fuggire dopo essersi accertati della presunta dipartita di Aurelio, ossia colui che li aveva ricattati.

Intanto, Lolita inizierà a fare delle indagini, arrivando a scoprire Fidel intento a far del male a un giovane anarchico per costringerlo a parlargli dei prossimi attentati rivoluzionari. Casado, a questo punto, convincerà l'uomo a lasciar libero il ragazzo per concedergli una seconda chance. Purtroppo l'ex prigioniero si metterà subito in contatto con un suo complice, che ridurrà in gravi condizioni il poliziotto in un vicolo di Acacias 38.

Ramon confessa alla nuora di aver finanziato l'attività illegale del poliziotto

Nelle puntate Spagna di Una vita, Ramon apparirà devastato dai sensi di colpa per le condizioni di salute in cui giace Fidel in clinica. Il vedovo di Carmen si farà coraggio, arrivando a raccontare alla nuora di aver finanziato l'attività illegale del poliziotto, intenzionato a punire gli anarchici, decisi a compiere nuovi attacchi.

In questo modo, la bottegaia scoprirà che il suocero era immischiato nell'omicidio di Fausto Salazar, l'ideatore dell'attentato in cui persero la vita Carmen e Antonito. Ovviamente, la confessione gelerà il sangue a Casado, che non capirà come sia possibile che il signor Palacios si sia macchiato le mani di sangue dopo che era sempre stato profondamente ammirato dal defunto figlio.

Alla fine, il litigio si concluderà nei peggiori dei modi.

Casado si augura che il suocero viva a lungo per espiare tutti i crimini

Casado non dimostrerà clemenza verso il suocero, augurandogli di restare in vita il più a lungo possibile per espiare tutti i crimini finora commessi altrimenti non raggiungerà mai Carmen in paradiso visto che era troppo buona. Parole dure che scuoteranno ancora di più Ramon, il quale si dimostrerà molto avvilito per la sua cattiva condotta.