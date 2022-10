L'appuntamento con Uomini e donne continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni della nuova puntata pomeridiana in onda il 4 ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della dama Roberta Di Padua.

Spazio anche alle vicende dei due nuovi tronisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco e a conoscere le nuove pretendenti che arriveranno in studio per conoscerli meglio.

Roberta al centro dell'attenzione: anticipazioni Uomini e donne 4 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 4 ottobre 2022 rivelano che si tornerà a parlare della dama Roberta Di Padua.

Dopo essere ritornata in studio per partecipare al confronto tra Davide e Chiara, la dama del trono over ha catalizzato l'attenzione del cavaliere Alessandro, ormai ex fidanzato di Ida Platano.

Alessandro ha "palesato" il suo interesse nei confronti di Roberta che, in un primo momento, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e mantenersi sulle sue.

Tuttavia, nel corso della nuova puntata di questo pomeriggio, arriverà la scelta finale della dama over.

Roberta sceglie di frequentare Alessandro: anticipazioni Uomini e donne del 4 ottobre

Le anticipazioni di Uomini e donne del 4 ottobre 2022 rivelano che Roberta deciderà di dare una possibilità ad Alessandro, motivo per il quale accetterà di conoscerlo meglio e quindi di provare a frequentarlo fuori dallo studio del talk show Mediaset.

I due, così, si organizzeranno per passare una serata insieme: subito dopo la registrazione si vedranno e ceneranno in compagnia, così da poter chiacchierare un po' lontani dalle telecamere del talk show di Maria De Filippi.

Come andrà a finire tra i due? Roberta e Alessandro si renderanno conto di essere compatibili e quindi di poter stare insieme oppure chiuderanno subito la loro frequentazione?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione del talk show Mediaset.

Nuove corteggiatrici per i tronisti: anticipazioni Uomini e donne 4 ottobre

E poi ancora, al centro della puntata di Uomini e donne di questo martedì pomeriggio ci saranno anche le vicende del tronista Federico, ex pretendente di Veronica Rimondi, il quale in studio commenterà le prime esterne fatte con le sue pretendenti.

Per entrambi i due tronisti, poi, ci sarà l'arrivo di una nuova schiera di corteggiatrici: dopo averli visti in tv e sui social, in tante hanno chiamato la redazione del talk show di Maria De Filippi per poterli conoscere meglio.

Insomma una nuova puntata da non perdere quella in onda questo pomeriggio su Canale 5, che arriva dopo il boom di ascolti dell'appuntamento trasmesso lunedì pomeriggio.

Il programma ha registrato una media di oltre 2,6 milioni di spettatori arrivando a toccare il 27% di share e staccando così la concorrenza di ben 12 punti percentuali.