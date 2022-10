Le anticipazioni di Uomini e donne delle nuove puntate di novembre 2022 rivelano che proseguirà il tira e molla tra Ida e il suo ex Riccardo.

Il cavaliere si renderà protagonista anche di uno sfogo che verrà intercettato nel dietro le quinte dello show di Maria De Filippi e che scatenerà accese polemiche in studio.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Federico che finirà per trattare con estrema freddezza la sua pretendente Carola.

Riccardo beccato a sparlare di Ida: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di novembre in tv, rivelano che la love story tra Ida e Alessandro proseguirà ma non mancheranno i dibattiti in studio.

Ad accendere le polemiche ci penserà prima Roberta, che sarà protagonista di un nuovo scontro verbale con la dama siciliana del trono over.

Successivamente, poi, verrà trasmesso anche un filmato che è stato realizzato nel dietro le quinte della registrazione precedente.

Immagini che mostrano Riccardo Guarnieri, assieme a Roberta, intenti a sparlare di Ida Platano e della sua nuova fiamma Alessandro.

Una scena che non passerà inosservata in studio, dato che alimenterà nuove polemiche e discussioni tra Riccardo e la sua ex fidanzata.

Polemiche in studio tra Ida, Riccardo e Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo annuncerà di essere uscito in esterna con Gloria, una sua ex fiamma con la quale un po' di tempo fa aveva provato a costruire un rapporto fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset.

Tale rivelazione manderà in tilt Ida e scatenerà nuove discussioni in studio, tanto che prenderà la parola anche Armando Incarnato, pronto a puntare il dito contro Alessandro.

Insomma una situazione sempre più tesa all'interno dello studio del talk show Mediaset tra i vari protagonisti del trono over: Ida e Riccardo riusciranno a lasciarsi alle spalle la loro tormentata storia d'amore?

Federico tratta male Carola: anticipazioni Uomini e donne novembre

Spazio anche alle vicende del trono classico: le anticipazioni delle nuove puntate di novembre rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Federico Nicotera, che porta avanti il suo percorso come tronista.

Al termine della registrazione precedente, Federico ha avuto un chiarimento con la pretendente Carola e tra i due sembrava fosse ritornato il sereno.

In studio, però, ecco che Federico tratterà male e con freddezza Carola: gli spoiler del programma rivelano che la ragazza non gradirà questo modo di fare del tronista, tanto da scoppiare in lacrime.

Carola annuncerà anche di voler abbandonare il programma e quindi il parterre delle corteggiatrici, ma il tronista la convincerà a restare in studio.