Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne presto in onda su Canale 5? Le anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che Roberta Di Padua ha smascherato e messo alle strette il cavaliere Alessandro in merito ai reali sentimenti che prova verso la sua ex fidanzata.

A destare attenzione è stata anche l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri: come mai non ha preso parte a ben due registrazioni del dating show di Canale 5?

Roberta smaschera Alessandro in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Roberta e Alessandro hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio, dopo che il cavaliere ha confessato di essere interessato alla dama.

Tuttavia, la frequentazione tra i due non ha portato ai risultati sperati. In studio, infatti, Roberta ha smascherato il cavaliere, mettendolo di fronte ad una realtà del tutto diversa rispetto a quella che ha raccontato nel corso di questi giorni.

Sì, perché Alessandro ha sempre ammesso di aver messo una pietra sopra alla sua relazione con Ida Platano ma, in realtà, le cose non stanno così.

Ida Platano resta spiazzata da Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Roberta ha messo alle strette Alessandro, portandolo a confessare di essere ancora innamorato della sua ex Ida.

Una rivelazione clamorosa che ha spiazzato per l'ennesima volta la dama siciliana, la quale in un primo momento ha ribadito a chiare lettere di non provare più niente nei confronti di Alessandro, salvo poi accettare di vedersi a cena insieme per parlare da vicino.

L'esterna tra i due sarà motivo di nuovi scontri in studio: Roberta, infatti, non potrà fare a meno di sottolineare la sua delusione, in quanto sostiene di essere stata presa in giro da Alessandro.

La dama, infatti, non accetterà facilmente la situazione dato che aveva creduto realmente alle parole di Alessandro, investendo tempo e sentimenti nella loro conoscenza.

Riccardo assente in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

A destare attenzione nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne sarà anche l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere non ha preso parte a ben due registrazioni del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Un'assenza che non è passata inosservata e che arriva a distanza di pochi giorni dalla rissa sfiorata in studio con il cavaliere Claudio.

Possibile che Riccardo sia stato allontanato dal programma di Canale 5 oppure si è preso un semplice momento di pausa? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione autunnale.

Nuove esterne per i tronisti in carica: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende dei tronisti in carica che, a distanza di settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione, cominceranno ad essere protagonisti delle prime intense esterne con i loro pretendenti e non mancheranno neppure i primi baci.

Pinuccia, invece, si ritroverà nuovamente ai ferri corti con l'opinionista Tina Cipollari: tra le due voleranno ancora una volta parole grosse in studio.

Insomma, le nuove puntate di Uomini e donne non deluderanno affatto le aspettative degli spettatori e sicuramente saranno premiate dagli ascolti, così come è già successo fino ad oggi.

Con una media di oltre 2,7 milioni di spettatori e uno share che supera il 26% di share in daytime, il talk show di Maria De Filippi è leader assoluto della sua fascia oraria, riuscendo a permettere alla rete ammiraglia Mediaset di vincere a mani basse la sfida ascolti.

L'appuntamento con Uomini e donne vola negli ascolti ed è leader del pomeriggio

Non c'è concorrenza che tenga testa al programma di Canale 5: il talk show Oggi è un altro giorno, nella stessa fascia oraria di Uomini e donne si ferma ad una media inferiore di ben 10 punti percentuali al giorno.

Non c'è storia neppure con il daytime pomeridiano di Rai 2, che viaggia su una media compresa tra il 3 e il 5% di share al giorno.

Insomma un successo che, anno dopo anno, conferma la supremazia di Maria De Filippi e il dominio assoluto per Canale 5 nella fascia del primo pomeriggio, riuscendo a trainare nel migliore dei modi anche i programmi a seguire, tra cui Amici 22, GF Vip e Pomeriggio 5.