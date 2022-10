Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre 2022 rivelano che si è continuato a parlare delle vicende di Ida, Alessandro e Riccardo costantemente al centro dell'attenzione.

Occhi puntati anche su Lavinia, rifiutata da uno dei suoi pretendenti mentre Armando Incarnato ha iniziato una nuova frequentazione.

Ancora discussioni tra Ida, Riccardo, Roberta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre, rivelano che Ida, Roberto, Riccardo e Alessandro sono stati ancora una volta al centro dell'attenzione.

Le discussioni in studio non sono mancate e anche questa volta, i quattro protagonisti del trono over si sono ritrovati ai ferri corti in studio.

Intanto Ida Platano continua il suo rapporto di frequentazione con il cavaliere Alessandro ma, durante il loro confronto in studio, è stato citato in diverse occasioni anche Riccardo Guarnieri, tanto che il cavaliere ha lasciato lo studio nel corso delle riprese.

È stata Maria De Filippi a farlo calmare e successivamente lo ha richiamato in studio per proseguire il confronto con gli altri protagonisti del trono over.

Lavinia rifiutata in esterna, Armando volta pagina: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 ottobre

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre rivelano che si è parlato anche di Armando, il quale ha intrapreso una frequentazione con una nuova dama, deludendo un po' le aspettative di Cristina, che si è detta dispiaciuta.

Occhi puntati anche su Lavinia: questa settimana doveva uscire in esterna con Alessio ma il corteggiatore non si è presentato.

Federica Aversano, invece, ha portato in esterna Stefano e in studio è scoppiata un'accesa discussione con Tina Cipollari, che non si è fatta problemi a puntare ancora una volta il dito contro la tronista per i suoi modi.

Mediaset 'vola' in daytime con gli ottimi ascolti di Uomini e donne

Insomma, anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena durante le registrazioni di queste nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che andranno in onda nel corso del mese di novembre su Canale 5.

Un appuntamento che, tutti i pomeriggi, continua ad essere leader indiscusso della sua fascia oraria con una media di spettatori che arriva a toccare i tre milioni di fedelissimi in daytime e punte del 28% di share.

Dati che consegnano nelle mani della conduttrice di U&D, la supremazia assoluta dal punto di vista auditel, con picchi che toccano anche il 40% nella fascia di pubblico composta da giovani e giovanissimi.