Armando Incarnato, volto storico di Uomini e donne, si sfoga e rivela che sta attraversando un periodo difficile. In un'intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, il cavaliere partenopeo ha deciso di parlare apertamente, e non ha risparmiato qualche frecciatina nei confronti di alcune persone che ha conosciuto in questi anni negli studi del dating-show Mediaset.

Armando Incarnato si sfoga: le confessioni del volto di Uomini e donne

A distanza di un mese dall'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, Armando ha scelto di rompere il silenzio, raccontando che questo per lui non è un periodo semplice dal punto di vista personale.

"È un brutto periodo, ma non me la sento di raccontarlo", ha dichiarato il cavaliere napoletano che, per il momento, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su quanto sta accadendo nella sua vita privata.

"Per ora so solo che ho bisogno di tranquillità, serenità e tanto amore. È da un po' che mi sento stanco", ha aggiunto Armando, confessando che in questo periodo vorrebbe avere una spalla su cui poter riposare e contare per affrontare le difficoltà.

Del resto, il suo percorso a Uomini e donne non è mai stato positivo dal punto di vista sentimentale.

La frecciatina di Armando verso Roberta Di Padua

Sebbene per lui siano arrivate diverse dame intenzionate a conoscerlo e frequentarlo fuori dagli studi del dating-show Mediaset, nessuna è riuscita a conquistarlo.

Qualche anno fa, però, sembrava che tra Armando e Roberta Di Padua stesse nascendo un bel feeling che aveva fatto ben sperare sull'avvio di una relazione sentimentale.

Tuttavia, le cose tra i due non hanno funzionato. A tal proposito, nell'intervista Armando non ha risparmiato qualche frecciatina nei confronti della dama, tornata di nuovo a far parte del cast di questa edizione del trono over.

"Il rapporto con Roberta è stato una delusione, mi sono sentito usato", ha dichiarato il cavaliere di Uomini e donne.

Lo sfogo di Armando Incarnato sul suo percorso a Uomini e donne

Nonostante le delusioni, Armando non ha perso la speranza di poter riuscire ad incontrare la donna della sua vita, con la quale poter costruire qualcosa di duraturo.

"L'Armando che mi manca è quello che voi non avete mai visto: l'Armando innamorato", ha dichiarato il cavaliere. "So di essere difficile da decifrare, e sinceramente non so se c'è o c'è stato nella mia vita qualcuno che realmente abbia capito come sono", ha aggiunto il 45enne napoletano.

Arriverà la donna della sua vita a U&D? Lo scopriremo nel corso di questa nuova stagione del programma di Maria De Filippi.