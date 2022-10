Come probabilmente aveva intuito anche lui, Riccardo Guarnieri non ha chance di conquistare Federica Aversano. La tronista di Uomini e donne l'ha ammesso in una recente intervista dichiarando con non apprezza il carattere insicuro del cavaliere. La ragazza, infatti, al proprio fianco vuole una persona decisa mentre l'ex di Ida Platano pretende certezze che lei non gli avrebbe mai dato in una iniziale fase di conoscenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Da qualche settimana a questa parte, Riccardo sembra essersi rassegnato all'idea di convincere Federica a fare un'esterna insieme.

Sono stati tanti, però, i tentativi di approccio del cavaliere nei confronti della bella Aversano, che non ha mai assecondato le richieste di Guarnieri dicendogli che prima di sarebbe dovuto accomodare tra i suoi corteggiatori.

Per paura di perdere il posto fisso nel parterre del Trono Over, il pugliese non ha mai fatto questo passo e, di conseguenza, non ha avuto l'opportunità di andare a prendere un caffè con la tronista che tanto l'ha colpito sia fisicamente che caratterialmente.

In qualche puntata, però, la giovane ha cercato di far capire all'ex di Ida che le avrebbe fatto piacere incontrarlo fuori dagli studi tv per capire se potesse nascere qualcosa tra loro, ma lui ha sempre chiesto certezze che lei non poteva dargli visto il ruolo che ricopre nel dating-show.

Il commento sul cavaliere di Uomini e Donne

Anche se Riccardo continua a guardarla, ad apprezzarla e a lanciarle provocazioni durante i balli, Federica ci ha messo una pietra sopra e ha deciso di concentrarsi esclusivamente su chi vuole corteggiarla davvero.

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne sul comportamento di Guarnieri nei suoi riguardi, la bella tronista ha chiarito: "Lui è simpatico, ma non fa per me".

In merito al tanto discusso caffè che il pugliese avrebbe avuto prendere assieme a lei fuori dagli studi dove si registra la trasmissione, Aversano ha sentenziato: "Penso che a metà me ne sarei andata".

"Lui è uno che vuole troppe certezze", ha detto ancora la ragazza in uno sfogo che è stato pubblicato qualche giorno fa e che il cavaliere del Trono Over potrebbe non apprezzare.

La tronista non ha negato di trovare Riccardo un bellissimo e affascinante uomo, ma la poca decisione che ha dimostrato di avere nei suoi confronti, l'ha portata a pensare che non potrebbero mai andare d'accordo perché lei ha bisogno di una persona sicura e che sa quello che vuole.

Le frecciatine delle ex dame di Uomini e Donne

La tronista Federica non è l'unica ad aver punzecchiato Riccardo in questi giorni.

Veronica Ursida e Anna Tedesco, ex dame del Trono Over, non hanno risparmiato al cavaliere critiche pungenti soprattutto per il suo infinito tira e molla con Ida.

La romana, ad esempio, ha detto che avrebbe apprezzato di più Guarnieri se avesse rinunciato al posto fisso nel parterre per corteggiare Aversano, un coraggio che non ha mai avuto fino ad ora.

L'altra storica protagonista di Uomini e Donne, invece, ha rivolto una frecciatina velenosa alla coppia che i fan hanno ribattezzato gli "idardi": "La loro è una telenovela fatta male. Non sono più credibili, è sempre la solita solfa. Hanno stancato".

Insomma, Riccardo sembra aver perso smalto nella conquista ma anche credibilità agli occhi dei telespettatori.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle ultime registrazioni del dating-show, fanno sapere che il tarantino ha vissuto un momento di profonda crisi quando ha realizzato che non riesce a voltare pagina. Se Ida è felice accanto ad Alessandro, Guarnieri fa un'enorme fatica nel lasciarsi andare con altre donne e per questo ha pensato di abbandonare la trasmissione.