Gemma Galgani si sfoga e torna a puntare il dito contro Tina Cipollari, sua storica nemica a Uomini e donne. In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Gemma ha ribadito di essere delusa dagli atteggiamenti e dai modi di fare dell'opinionista del talk show Mediaset.

La dama torinese, spesso e volentieri, si ritrova messa in discussione da Tina la quale sostiene di non credere nella sua buonafede e non perde occasione per screditarla anche in presenza dei nuovi pretendenti che arrivano in trasmissione.

Gemma Galgani ancora al centro delle puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, la nuova stagione di Uomini e donne iniziata lo scorso settembre su Canale 5 continua a prevedere la presenza di Gemma Galgani in studio.

La dama torinese è uno dei volti di spicco del trono over, costantemente al centro delle dinamiche per le sue tormentate vicende sentimentali che la vedono protagonista con svariati nuovi cavalieri che hanno fatto il loro ingresso in studio in questa stagione.

Immancabili anche gli attacchi di Tina Cipollari che, a distanza di oltre dieci anni dall'arrivo di Gemma in studio, sostiene di non credere più nella sua buona fede e non perde occasione per screditarla anche in presenza dei nuovi pretendenti.

La frecciatina di Gemma contro Tina Cipollari, sua storica nemica a Uomini e donne

Un modo di fare che ferisce particolarmente la dama torinese di Uomini e donne, la quale non si è fatta problemi a puntare il dito contro Tina.

"Mi delude il comportamento di Tina nei miei confronti. Vorrei essere compresa invece che litigare sempre.

Mi piacerebbe che lei imparasse ad ascoltare chi, come me, parla con il cuore", ha dichiarato Gemma in una nuova intervista concessa al settimanale di Signoretti.

"Da donna a donna mi sarei aspettata di trovare un'alleata, purtroppo non è così", ha sottolineato Gemma ribadendo a chiare lettere che sognerebbe una maggiore solidarietà da parte di Tina ma ciò non avviene.

'Devo proteggermi', svela Gemma Galgani parlando del suo percorso a Uomini e donne

Tuttavia, nonostante i continui scontri che la vedono protagonista in studio con Tina, Gemma sembra non avere alcuna intenzione di arrendersi così facilmente.

"Spero di trovare un uomo sincero, leale e affettuoso con cui condividere tanti momenti piacevoli", ha dichiarato la dama torinese del talk show Mediaset.

Al tempo stesso, però, Gemma è consapevole che con la sua popolarità deve stare ben attenta a tenere a distanza i pretendenti finti.

"Mi costruirò una corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi", ha rivelato la protagonista indiscussa del trono over.