Potrebbe non essere un weekend troppo piacevole quello che è appena iniziato per una protagonista di Uomini e donne. Con un video che ha pubblicato su Instagram il 29 ottobre, Ida Platano ha fatto sapere di trovarsi nella sala d'aspetto di un ospedale.

La dama del Trono Over sta affrontando questo sabato in modo insolito, facendo dei controlli medici.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Oggi, sabato 29 ottobre, Ida ha spiazzato i follower di Instagram pubblicando un breve video dalla sala d'aspetto di un ospedale.

Senza dare alcuna spiegazione, la dama di Uomini e Donne ha mostrato che attorno a mezzogiorno e mezzo si trovava in una stanza vuota pronta per fare dei controlli medici.

A confermare il tutto, le cartelle che Platano aveva in mano con tanto di numero di prenotazione e la scritta "ambulanza" che si vede solo in parte.

La donna, dunque, ha iniziato questo ultimo weekend di ottobre con un appuntamento poco piacevole ma probabilmente necessario.

Ancora non si conoscono i motivi del perché la parrucchiera si è recata in ospedale in queste ore, ma qualche fan ipotizza che queste "verifiche" potrebbero essere la conseguenza di un malore che la bresciana ha avuto tempo fa e del quale ha parlato apertamente sui social network.

Attesa per le nuove puntate di Uomini e Donne

Qualche mese fa, infatti, Ida ha raccontato ai proprio follower di Instagram che era stata poco bene e che avrebbe dovuto fare ulteriori controlli per capire il motivo del suo improvviso malessere.

Le visite di oggi, 29 ottobre, potrebbero essere legate a quel malore, anche se la donna non l'ha ancora confermato.

I più attenti hanno anche notato che un paio d'ore prima di mostrarsi nella sala d'aspetto di un ospedale, Platano era regolarmente al lavoro nel suo salone, quindi pare da escludere che si sia sentita male di recente.

La dama di Uomini e Donne ha molti sostenitori sui social, che ora si stanno preoccupando per la sua salute dopo aver saputo che sta trascorrendo il sabato pomeriggio in un pronto soccorso da sola (nel video che ha postato sui Instagram, la bresciana non è in compagnia di nessuno, neppure di altri pazienti in attesa come lei).

Ida e i pantaloni cambiati

In queste ore, però, Ida è al centro dell'attenzione mediatica anche per un altro motivo. Da un paio di giorni, infatti, in rete si parla di un insolito cambio di look che la dama ha fatto all'inizio di una puntata di Uomini e Donne che è andata in onda questa settimana.

Mentre litigava con Riccardo e Roberta (che avevano appena raccontato di essere usciti insieme e di essersi scambiati anche dei baci passionali), la "regina" del Trono Over ha spiazzato tutti i presenti chiedendo a Maria De Filippi il permesso di potersi allontanare un attimo per una questione personale che non poteva rimandare.

"Scusatemi ma ho un'esigenza, devo scappare in bagno", ha detto la parrucchiera mentre raggiungeva velocemente il backstage.

Quando ha fatto il suo rientro, Ida ha proposto un nuovo outfit: i pantaloni che la dama indossava, infatti, non erano gli stessi di quando è uscita (un jeans ha preso il posto di un capo color arancione).