Ida Platano viene 'smascherata' da Veronica Ursida, ex dama di Uomini e donne. In una recente intervista la protagonista delle passate edizioni del trono over ha messo in discussione le vicende di Ida e Riccardo che, a distanza di anni, continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica in studio.

L'ex protagonista del talk show non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della dama siciliana, sostenendo che ormai starebbe giocando a fare la "Gemma di turno" in trasmissione.

Ida Platano al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere costantemente al centro dell'attenzione mediatica nello studio di Uomini e donne.

Una storia d'amore che sembra essere "infinita" per la coppia del trono over che, in queste settimane, è stata protagonista di accesissimi scontri in studio.

Tuttavia, la reazione di Ida è stata particolarmente dura: la dama ha scelto di chiudere e troncare definitivamente con Riccardo, tanto da ammettere di non voler avere più nulla a che fare con il suo ex.

E, nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Ida si è avvicinata di nuovo ad un altro suo ex: trattasi del cavaliere Alessandro, che ha spiazzato tutti in studio nel momento in cui si è professato ancora innamorato della dama siciliana.

L'attacco di Veronica contro Ida Platano

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due, in queste ore Ida è stata "smascherata" dall'ex dama Veronica, che in passato ha avuto modo di conoscerla dal vivo in studio e assistere alle sue diatribe con Riccardo Guarnieri.

"Anche a Ida non credo più. Nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, neanche lei sa nulla", ha sbottato Veronica Ursida che non ha risparmiato così una stoccata al vetriolo nei confronti della dama siciliana.

"Vuole fare un po' la Gemma di turno, ma in maniera giovanile", ha sentenziato anche l'ex protagonista di Uomini e donne che non si è fatta problemi a dire il suo pensiero negativo sul conto di Ida.

'Ida ci marcia', Veronica Ursida smaschera la dama di Uomini e donne

Non è mancata neppure una frecciatina nei confronti di Riccardo Guarnieri che, in queste settimane, più volte è crollato anche in lacrime ripensando a quello che c'è stato con la sua ex.

"Penso che stia con una dipendenza affettiva nei confronti di Ida", ha sentenziato Veronica evidenziando il fatto che partecipare alla stessa trasmissione, non farebbe bene a nessuno dei due.

"Ida ormai ci marcia solo sulla situazione, lei non è reale", ha aggiunto ancora l'ex dama del trono over che sembra non credere affatto alle parole di Ida.