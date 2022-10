Isabella Ricci torna nello studio di Uomini e donne, e la sua presenza non passa inosservata tra i fan social del programma di Maria De Filippi.

Lo scorso anno, infatti, Isabella è stato uno dei volti più apprezzati e amati dal pubblico del talk show dei sentimenti di Canale 5, soprattutto per la sua dura presa di posizione nei confronti di Gemma Galgani.

Ebbene, nel momento in cui è tornata in studio a distanza di un po' di tempo dal suo matrimonio con il cavaliere Fabio, in tanti sui social hanno sottolineato l'infelicità di Gemma nel ritrovarsi in trasmissione la sua "nemica giurata".

Isabella Ricci torna in studio a Uomini e donne dopo le nozze

Nel dettaglio, Isabella e Fabio sono tornati in studio nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi 10 ottobre, per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore nata sotto i riflettori del talk show Mediaset.

Lo scorso maggio i due protagonisti del trono over sono convolati a nozze insieme e da quel momento non si sono più lasciati neppure un solo istante.

Fabio e Isabella hanno confermato che tra loro tutto sta procedendo nel migliore dei modi e la dama, nel rivedere le immagini del giorno del suo fatidico sì con Fabio, non ha saputo trattenere le lacrime e la commozione.

I fan di Uomini e donne polemici dopo il ritorno di Isabella Ricci in studio

Un ritorno che ha entusiasmato tantissimo anche il pubblico social di Uomini e donne: in moltissimi hanno commentato con messaggi di gioia la puntata, sottolineando anche l'infelicità di Gemma, che non ha fatto proprio i salti di gioia nel rivedere in trasmissione la sua ex compagna di viaggio.

"Isabella era arrivata ed ha portato a casa l'obiettivo. Il senso che dovrebbe avere ancora questo programma" ha scritto un utente sui social commentando le nozze tra Isabella e Fabio.

"Tutti noi adesso aspettiamo le scuse di Armando, Gianni, Gemma a Isabella" ha sentenziato un altro spettatore del talk show Mediaset, facendo riferimento al fatto che tutti e tre i volti del programma Mediaset hanno sempre messo in dubbio la sincerità della dama.

'Gemma è invidiosa di Isabella', sbottano i fan di Uomini e donne

"Ma Isabella non era andata in trasmissione per farsi pubblicità? Invece in meno di un anno ha trovato l'amore e si è sposata. Gianni, Armando e Gemma: muti" ha scritto un altro spettatore del talk show di Canale 5.

"Isabella avrebbe potuto essere tra le regine del parterre, invece ha scelto l'amore vero" ha commentato un altro spettatore di Uomini e donne.

"Gemma è invidiosa di Isabella, mi dispiace per lei" ha scritto invece un altro utente puntando il dito contro la dama torinese.