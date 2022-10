L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nel pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate, che presto saranno in onda in tv, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sull'assenza di Riccardo Guarnieri: il cavaliere "sparirà" dallo studio del talk show di Maria De Filippi e non verranno date informazioni in merito a quanto sta accadendo.

Spazio anche all'evolversi del rapporto tra Roberta e Alessandro: la dama ammetterà tutta la sua delusione nei confronti del cavaliere che aveva provato a corteggiarla.

Riccardo Guarnieri 'sparisce' dallo studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle ultime due registrazioni (che vanno a coprire una settimana di programmazione del programma di Canale 5) c'è stata l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, ex fidanzato di Ida Platano, è "scomparso" dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: la sua assenza non è stata giustificata in studio e non si sa il perché non abbia preso parte alle riprese.

Un piccolo giallo quello che aleggia intorno a Riccardo e che, in queste ore, ha spinto gli spettatori a farsi delle domande: qual è il motivo di questa assenza in studio?

Riccardo potrebbe essersi preso un periodo di pausa oppure dietro ci sono altri motivi che, al momento, non sono stati ancora resi noti?

Alessandro e Roberta, arriva l'addio: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione Riccardo, le anticipazioni di Uomini e donne delle prossime settimane rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Alessandro e Roberta.

I due in queste settimane hanno scelto di frequentarsi e approfondire la conoscenza fuori dallo studio del talk show Mediaset, per provare a capire se tra loro poteva funzionare oppure no.

A distanza di un po' di tempo, ecco che i due protagonisti del trono over si ritroveranno ad affrontare la resa dei conti in trasmissione.

Roberta, infatti, metterà alle strette il cavaliere tirando fuori un argomento spinoso che lo riguarda: quello legato alla sua precedente relazione con Ida Platano.

Roberta delusa e amareggiata: nuove anticipazioni Uomini e donne

Secondo Roberta, Alessandro non avrebbe dimenticato del tutto la sua ex, al punto da arrivare a dire che sarebbe ancora innamorato di lei.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere si sentirà così messo alle strette e, alla fine, non potrà fare a meno di confessare apertamente i suoi sentimenti nei confronti della dama siciliana.

Insomma, il sentimento del cavaliere nei confronti di Ida non si è mai assopito del tutto, e questa confessione non potrà fare altro che deludere e lasciare l'amaro in bocca a Roberta, la quale si sentirà presa in giro.

Ida spiazzata dalle parole di Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Grande sconcerto anche da parte di Ida Platano visto che la dama, nelle settimane successive alla fine della sua relazione con Alessandro, aveva voltato pagina definitivamente uscendo in esterna anche con altri cavalieri.

Ecco perché questa dichiarazione inaspettata da parte del suo ex la lascerà profondamente scossa. Eppure, nonostante tutto, deciderà di non chiudere la porta in faccia ad Alessandro, accettando di vederlo ancora una volta fuori dallo studio e quindi lontano dalle telecamere di U&D per avere un confronto diretto.

Un faccia a faccia che servirà alla dama per capire se c'è ancora un sentimento nei confronti di Alessandro oppure se è meglio chiudere definitivamente questo capitolo.